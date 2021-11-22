"Сегодня уровень иммунизации в образовательных учреждениях составляет 90%, может, с сектором образования в некоторых сферах будет проще, кое-кто может работать удаленно, если это невозможно, человека придется отстранить от работы", – сказала она.
По словам вице-министра, работодатели других сфер государственного и частного сектора могли бы принимать решение об обязательной вакцинации. Такое предложение на Трехстороннем совете обсудили с социальными партнерами.
Представитель Минздрава Аушрине Сторпирштене сказала, что если работник не может работать удаленно, его будут отстранять от работы, а через три месяца – увольнять без выходного пособия и предупреждения. По ее словам, для этого не потребуется вносить поправки в Трудовой кодекс.
"Право работодателей на введение обязательной вакцинации может быть предусмотрено в законе о безопасности и здоровье работников, в таком случае увольняли бы за нарушение трудового порядка. Непривитых расценивали бы как нарушителей порядка", – сказала Сторпирштене.
Председатель Литовского профсоюза образования и науки Эгидиюс Милешинас сказал, что предложение об обязательной вакцинации избыточное.
"Интересно, почему еще до 1 декабря, когда вступает в силу тестирование за свой счет, министерство выступает с подобными предложениями? Главный акцент должен быть на всеобщем тестировании, ведь оно помогает вычислить новые случаи. Обязательная вакцинация, а я сторонник вакцинации, - это уже перегиб", – сказал он.
Глава Государственной инспекции по труду Йонас Грицюс поддержал инициативу Минздрава.
"Наши исследования показывают, что ситуация плохая, есть нарушения действующих правил, наши исследования показали, что 50% работников не соблюдают действующие правила безопасности. Социальные партнеры должны задуматься, приоритет - это воспитание сознательности у работников", – сказа он.
Пока неясно, когда вступят в силу изменения.
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