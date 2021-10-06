Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас в передаче "Актуальное интервью" на Žinių radijаs во вторник сказал, что на встрече с премьер-министром услышал иную информацию нежели та, которая сообщалась ранее.

"Но я прямо спросил, насколько обоснованы слухи о том, что в среду правительство будет решать вопрос переброски ответственности за тестирование и его оплату на работодателей. Премьер сказала, что эти слухи полностью не подтверждаются. Она заметила, что вопрос обсудят, но не будет такого обязательства, что работодатели в обязательном порядке должны платить за тестирование работников, которые не хотят прививаться. Поэтому они еще думают, как выбраться из этой ситуации с наименьшими политическими потерями", – сказал Арлаускас.

Он заметил, что премьер на встрече согласилась, что если будет принят такой вариант, то непрививающиеся работники и дальше не будут прививаться.

"Это показал переходный период, когда правительство оплачивало тесты за свой счет. Понятно, что правительство понимает это, но решать будет и парламент. А там джаз-клуб, там любая музыка может прозвучать, своя мелодия появиться. И трудно сказать, как подкорректируют предложение правительства", – сказал Арлаускас.

Он сказал, что надеется, что такое решение не будет принято.

"Я согласен с тем, что часть работодателей сможет платить, с удовольствие будет платить. (…) Но что делать низкоквалифицированным работникам, которые не приносят большого дохода. (…) Вы понимаете, мы здесь поднимаем социальные проблемы. А что делать бизнесу, который выходит из карантина и простоев? У него нет финансовых потоков, чтобы удовлетворить желание тех, кто не хочет прививаться, зато готов тестироваться. Но у нас еще нет целостной картины, мы не знаем, сколько это будет стоить и сколько времени займет. Если правительство это перекинет на работодателей, то столкнется с другой проблемой – бизнес придет за финансовой помощью, чтобы не закрыться", – прогнозировал Арлаускас.

"Мы видели, что премьер это понимает, и хотя публично была дана одна информация, в беседе с нами она говорила иначе. И сейчас она согласилась, что нецелесообразно включать в список некоторые профессии, которые должны прививаться и тестироваться. Ведь если люди работают удаленно, то не надо этого требовать, надо рассматривать конкретные ситуации", – сказал Арлаускас.

Žinių radijas информировало, что Минздрав эту информацию 5 октября комментировать отказался и обещал сделать это в среду.

Если правительство одобрит предложение, его передадут на рассмотрение в парламент.

Предложенные поправки вступят в силу с 1 ноября 2021 года.

Пока еще неясно, каким работникам придется прививаться в обязательном порядке, это будет представлено в отдельном постановлении правительства.