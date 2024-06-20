Обязательная служба в армии. Как относятся к ней в Литве?

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43-летний Валентинас, отец 16-летнего школьника Эванаса, высказывается сдержаннее. „Я сам отслужил 4 года по контракту связистом. Если начнется настоящая война, девятимесячной подготовки, всех этих стрельб и метания гранат, не хватит, чтобы противостоять настоящему врагу. Все равно вся тяжесть боев ляжет на профессиональных военных, а не на мальчишек“.

По мнению Валентинаса, юношам лучше проходить курс молодого бойца в добровольческих отрядах, которые набирают в Литве для гражданской обороны, патрулирования и оказания содействия полиции в случае военного положения. Валентинас считает, что армия пока не готова к новым проблемам, характерным для современной эпохи: „Многие дети практически не вылезают из компьютера и живут в виртуальной реальности. Это сказывается на их способности общаться с сослуживцами, воспринимать поставленные задачи. Плюс очень много физически плохо развитых, а иногда и просто больных ребят. Наконец, значительная часть сегодняшних школьников плохо понимает слово „долг“. Теперь ведь даже дежурства по классу, как раньше, нет. А родители их часто ограждают от любой работы по дому“.