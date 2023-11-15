Объявлено о некоторых изменениях в системе социальных выплат

Кабинет министров одобрил предложения Министерства социальной защиты и труда о назначении и выплате определенной категории пособий независимо от того, работают ли их получатели. Кроме того, право на пенсию по инвалидности получат лица, признанные утратившими 45-55% трудоспособности после достижения ими 24-летнего возраста. Также будет унифицирован принцип определения размеров пенсий по инвалидности.
"Серьезные изменения произойдут с января в связи с реализацией реформы по инвалидности, одна из основных целей которой — стать еще ближе к человеку с ограниченными возможностями, оказывая ему индивидуальную помощь.
Изменения в назначении социальных пенсий также будут способствовать повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Мы хотим создать более справедливую систему, чтобы получатели пособий по инвалидности имели равные возможности работать, не теряя права на получение пособий по инвалидности, и чтобы пособия по инвалидности получали все, независимо от возраста, в котором была установлена инвалидность", — говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
В настоящее время работать и одновременно получать социальные выплаты могут только те, кому инвалидность была установлена в возрасте до 24 лет. Правительство одобрило предложение об отмене этого дискриминационного положения и назначении и выплате социальной пенсии независимо от того, работают ли ее получатели. Это даст всем получателям социальной помощи равные возможности для работы без потери права на получение соответствующего социального пособия и будет способствовать интеграции лиц с ограниченными возможностями в рынок труда. По оценкам, данное изменение затронет около 2 000 человек.
В соответствии с действующим в данный момент законодательством лица, имеющие уровень утраты трудоспособности 45-55% после достижения 24-летнего возраста, не имеют права на пенсию по инвалидности. Правительство согласилось с предложением гарантировать конституционное право всех лиц с ограниченными возможностями на получение пенсии по инвалидности и установить право на пенсию по инвалидности для лиц, которым установлена инвалидность в размере 45-55% после достижения ими возраста 24 лет. Ожидается, что это изменение затронет около 3 000 человек.
Также будет унифицирован принцип установления размеров пенсий по инвалидности. В результате размер пенсии по инвалидности для всех получателей будет распределен на каждые 5 процентных пунктов потери трудовой активности.
Изменение коэффициентов приведет к увеличению размера выплат:
- для лиц, признанных нетрудоспособными в возрасте до 24 лет с 45-60% утраты трудоспособности, — с 25 до 74 евро;
- для лиц, признанных нетрудоспособными после 24 лет с потерей 60 % и более трудоспособности, — от 15 до 90 евро;
- для родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, осуществляющих уход за лицами с ограниченными возможностями на дому не менее 15 лет, а также матерей, воспитавших 5 и более детей, — от 49 до 110 евро.
Правительство согласилось с предложением министерства распространить это право на отцов. При этом пенсия будет выплачиваться только одному лицу, как это делается в настоящее время в отношении лиц, осуществляющих уход за лицом, признанным нетрудоспособным, в течение 15 лет. Это обеспечит равный доступ к праву на повышенный размер выплат. Кроме того, в случае пропуска срока обращения за назначением пособия оно может быть выплачено не за 6, а за 12 месяцев. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2024 года при условии одобрения парламентом.
Назначение и выплата пособий осуществляет Sodra. По данным Sodra за третий квартал 2023 года, более 62 300 человек получают подобные выплаты. Большинство из них получают пенсию по инвалидности (более 45 тыс. человек), выплаты по старости (почти 11,5 тыс. человек), выплаты на детей-сирот (около 4 тыс. человек) и компенсацию (почти 1,6 тыс. человек).