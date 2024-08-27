Объявление каунасской компании вызвало дискуссию: указано, что вакансия не подходит для женщин

Не секрет, что в Литве не хватает работников. Однако одна каунасская компания, которая ищет менеджера по продажам, своим объявлением удивила - указано, что работа не для женщин. Когда было сделано замечание, эти слова из объявления убрали. Правда, в объявлении остались другие интересные заявления, например, работы можно лишиться, если будешь слишком часто курить. Глава компании сказал, что это „юмор“ и указал, что им приходилось сталкиваться с нерадивыми работниками. Эксперт раскритиковал это объявление.