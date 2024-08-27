Объявление каунасской компании вызвало дискуссию: указано, что вакансия не подходит для женщин

Каунасская компания Juoba, которой принадлежит интернет-магазин и физический магазин Prekės visiems, в минувший четверг поделилась объявлением. Компания ищет менеджера по продажам.
В объявлении сказано, что „работа для женщин не подходит“.
Правда, в пятницу эту строку из объявления уже убрали, но там остались другие интересные требования.
Например, сказано, что не нужны „ленивые ленивцы“, „те, кто часто курит“ или „пьет“.
В объявлении также сказано, что вы можете лишиться места, если „пригреетесь на теплом стуле и расслабитесь, из-за чего остановится развитие бизнеса всей команды“, „если пойдете курить и поведете за собой половину коллектива“, „если курите чаще, чем раз в час“.
Гнев работник навлечет на себя, если „хотя бы раз продемонстрирует неуважение к директору“ и, если „будет указывать директору, как работать, куда класть вещи и товары“.
Указано, что зарплата от 1000 до 2000 евро „на руки“, однако и тут не обошлось без нетрадиционных заявлений.
„Работа у нас есть, ее много, она разная, а чтобы не надоело делать одно и то же, чтобы не было монотонности, можно выбирать, что делать, не сидеть и не ждать, когда Бог спустится с небес и даст 1500 евро „на руки“, – сказано в объявлении.
Этим объявлением в сети LinkedIn делились многие специалисты. Одни писали, что так выглядит объявление компании, в которую не надо идти работать, другие писали, что это „абракадабра“.
Глава компании Juoba Жигимантас Масайтис ответил на вопросы Delfi письменно.
Он сказал, что хочет, чтобы работники все делали сами, тогда не нужны кладовщики, грузчики, уборщица и т.д. Сэкономленные деньги он распределяет между работниками, а те избегают монотонной работы.
Он заметил, что у них есть и тяжелые товары.
По словам директора, газонокосилка весит около 40 кг, генератор – 15-200 кг, культиватор 80-200 кг, велосипед 15-25 кг.
„Мы решили, что лучше, чтобы был мужчина, мы бы тогда быстрее разгрузили. Я также подумал, что инструктировать клиентов, рассказывать о технике лучше мужчине. Конечно, есть женщины, разбирающиеся в технике, но, я думаю, мужчины будут себя неловко чувствовать, когда женщина им будет говорить, что делать“, – сказал Масайтис.
Служба равных возможностей полов прокомментировала Delfi это объявление.
„На прошлой неделе служба обратилась к работодателю и напомнила ему, что по закону при выборе работников их нельзя делить по половому, возрастному, социальному и др. признакам. После обращения службы, объявление изменили“, – сказано в комментарии.
Представители службы отметили, что если должность предполагает большую физическую нагрузку, об этом должно сообщаться в объявлении.
Комментируя другие установки, Масайтис сказал, что все это только „элементы юмора“.
„Пока бизнес только начинался, мы довольствовались дешевой рабочей силой. Люди выпивали, по несколько дней не приходили на работу, были и такие, которые с 9 до 18 ч. выкуривали по две пачки сигарет.
Все это в прошлом. Сейчас в коллективе только серьезные люди, которые добиваются поставленных целей“, – писал он.
По данным Rekvizitai.lt, в компании Juoba работают 6 человек.
Согласно отчетам, в прошлом году доходы от продаж компании составили 546 000 евро, прибыль – почти 45 000 евро.