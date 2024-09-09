Объявлена грандиозная акция: в один из дней на все местные рейсы поездов – скидка в 90%

Билеты со скидкой на 22 сентября (воскресенье) можно купить с 9 сентября.

В пресс-релизе сказано, что LTG Link предлагает больше 170 рейсов в больше 100 разных мест.

„Мы хотим убедить наших жителей в том, что необязательно сидеть за рулем автомобиля, чтобы путешествовать. Мы надеемся, что побудим людей оставить автомобили дома и в воскресенье на поезде поехать к друзьям или близким или в любой город Литвы“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

В этом году такая акция проходит во второй раз. До этого с такой скидкой продавали билеты на 30 мая.

Скидку в 90% можно получить только при покупке билетов по интернету или в мобильном приложении.