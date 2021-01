Объятия в Минске Лукашенко и главы Международной федерации хоккея обсуждают и осуждают. И не только в Беларуси

"Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: мы не хотим смешивать спорт и политику. Спорт должен объединять народы, а не разъединять", заявил в ходе встречи с Лукашенко 11 января в Минске Рене Фазель, глава Международной хоккейной федерации (International Ice Hockey Federation (IIHF). Он приехал в Беларусь, чтобы лично обсудить перспективу Чемпионата мира по хоккею-2021.

Решение о его проведении в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня приняли в 2017 году и, как сказал сам Лукашенко, благодаря лично Фазелю. Однако из-за фальсификации президентских выборов в Беларуси и последовавшего за этим насилия в отношении протестующих Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против проведения чемпионата в Беларуси выступает вице-президент IIHF Калерво Куммола и многие другие спортивные функционеры, известные спортсмены, политики, журналисты, спортивные и политические организации и объединения, а также просто неравнодушные граждане разных стран. Причем количество противников проведения турнира в Беларуси, похоже, только возросло из-за визита Фазеля в Минск. Возмущенных комментариев в соцсетях в аккаунтах IIHF было так много, что в Instagram закрыли возможность комментировать, а в Facebook удалили фото с сообщением о визите главы Федерации в Беларусь. Что, впрочем, не помешало высказываться под другими постами IIHF, а также в Твиттере.

"Теплые объятия диктатора"

"Здравствуй, дорогой", - так Александр Лукашенко приветствовал Рене Фазеля в своей резиденции, после чего заключил его в объятия, и потом еще они дружески похлопывали друг друга по плечам. Видео встречи опубликовал телеграм-канал Пул Первого, что стало поводом для броских заголовков в десятках спортивных и общественно-политических белорусских и зарубежных изданиях.

"Теплые объятия диктатора", - заголовок текста о визите в Беларусь главы IIHF в немецком издании Der Spiegel.

"Cейчас Лукашенко принимает мало гостей из-за границы. Он был в значительной степени изолирован с тех пор, как провозгласил сам себя президентом Беларуси после фальсификации выборов в августе, избиения и преследования десятков тысяч протестующих". Авторы Spiegel пишут, что всякий, кто как и Рене Фазель, едет в Минск, должен осознавать символичность такой встречи.

"Ошибались те, кто ожидал резких слов и критики. Президент Международной хоккейной федерации и правитель с неоднозначной репутацией обнимаются и приветствуют друг друга, как старые друзья. По сообщениям российских СМИ, Фазель также сказал, что «все возможно по-человечески», чтобы чемпионат мира прошел в Минске", отмечает швейцарское издание Watson.

"Фазель сфотографировался с главой Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ), в отношении которого идет расследование о его роли в смерти политического оппонента", так озаглавил текст о визите в Минск главы IIHF "Inside the Games", олимпийский новостной сайт под редакцией британского спортивного журналиста Дункана Маккея.

Этот факт, отмечают комментаторы, привнес скандальную ноту в ситуацию. Фото растиражировали в соцсетях, и до сих пор под ними появляются все новые и новые нелестные комментарии. В том числе и потому что в отношении главы ФХРБ Дмитрия Баскова ведет расследование дисциплинарная комиссия Международной хоккейной федерации. Кроме того, Басков попал под временные санкции Международного Олимпийского комитета, сейчас он отстранен от всех мероприятий МОК.

Ранее Белорусский Фонд спортивной солидарности (BSSF) инициировал запрос о привлечении Баскова к ответственности. В числе причин обращения: агитация за Лукашенко с использованием олимпийской символики; демонстративное распитие алкоголя на фоне олимпийской символики; давление на спортсменов, выразивших свою гражданскую позицию; присутствие в минском дворе на "Площади Перемен" во время, когда там был до смерти избит Роман Бондаренко.

Белорусский Фонд спортивной солидарности призывает руководство IIHF уважать белорусский народ

BSSF находится в полном недоумении по поводу прошедшей в Минске встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко, говорится в заявлении спортсменов: «То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30 000 человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политзаключенных находятся за решеткой».

BSSF призывает руководство IIHF уважать белорусский народ и те страдания, которые пережили люди от режима Лукашенко. Как говорится в заявлении, BSSF совместно со всем белорусским народом и мировым демократическим сообществом призывает IIHF:

- В ближайшие сроки объявить о невозможности проведения ЧМ в Беларуси по причине грубейшего нарушения прав человека и всех общечеловеческих принципов со стороны режима Лукашенко.

- Провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя ФХРБ Дмитрия Баскова.

- Провести расследования фактов давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХРБ.

Светлана Тихановская заявила, что визит Рене Фазеля в Минск показал непоследовательность, которая может навредить репутации самой IIHF

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем заявлении отметила, что спортивный праздник не может проходить в стране, «где политзаключённые сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен. Швейцарец Фазель мог бы защищать гражданку Швейцарии Наталью Херше, которую «честный суд» приговорил к 2,5 годам заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого он медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к беларусскому народу».

"Я знаю, отмечает Тихановская, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесен из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать".

Визит Фазеля в Минск совпал по времени с увеличением списка политзаключенных

Белорусские правозащитные организации назвали еще девять фамилий политических узников. Всего в списке политзаключенных 178 человек.

В аналитическом обзоре лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна» указано, что с начала избирательной компании в мае до конца 2020 года было задержано более 33 тысяч граждан. Большинство из них были подвергнуты судам, административным арестам и крупным штрафам. Власти активно применяют уголовное преследование в целях политически мотивированного преследования граждан.

По данным Генпрокуратуры, в постизбирательный период уголовные дела возбуждены в отношении более 900 граждан. Правозащитникам из "Весны" известны фамилии более 650 фигурантов уголовных дел», говорится в отчете.

Учет репрессированных ведут разные профессиональные сообщества. Так, только из ПЦ "Весна" в течение прошлого года 18 правозащитников подвергались репрессиям в различных формах, в том числе задержаниям и административным арестам. В СИЗО по обвинению по ст. 293 УК до сих пор находится координаторка волонтерской службы ПЦ "Весна" Мария (Марфа) Рабкова и волонтер организации Андрей Чепюк.

"Встреча Фазеля и Лукашенко только добавляет уверенности в том, что Чемпионат мира должен быть перенесен из Беларуси"

Решение о проведении в Беларуси или отмене или переносе ЧМ по хоккею примут в конце января. Судьба турнира остается неясной, а визит Фазеля в Минск стал поводом высказаться многим в Беларуси и за рубежом.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс написал в твиттере, что подтверждает позицию Латвии: "Проведение чемпионата мира по хоккею в Минске совершенно неприемлемо, репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Ждем @IIHFHockey решение"

