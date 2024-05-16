2024.05.16 07:18

Обвиняемый в клевете Палецкис непоколебим – свою вину не признает

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Paleckis
Algirdas Paleckis
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika
Каунасский участковый суд продолжает рассмотрение дела Альгирдаса Палецкиса о клевете и пренебрежительном отношении к партизанам, обвиняемый продолжает отрицать свою вину.

"В ходе заседания был допрошен обвиняемый Альгирдас Палецкис, он категорически отрицает свою вину по предъявленным ему обвинениям", - сообщила представитель Каунасского участкового суда Таутвиле Меркявичюте.

По ее словам, в ходе заседания также был допрошен один из свидетелей.

"В ходе судебного заседания был допрошен свидетель – представитель Литовского центра судебной экспертизы. Она подтвердила выводы, данные в ходе предварительного расследования", - сказала представитель суда.

Напомним, что Палецкис, находящийся в тюрьме за шпионаж в пользу России, обвиняется в клевете и публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицании или грубом умалении их значения.

Как ранее сообщала прокуратура, это дело было передано в суд в ноябре прошлого года. Как указывает правоохрана, по данным предварительного расследования, в сентябре 2022 года, отбывая наказание в Каунасской тюрьме, Палецкис, как подозревается, во время телефонного разговора, оклеветал члена Сейма, тогдашнего председателя КНБО Лауринаса Кащюнаса.

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