Обвиняемый в педофилии экс-депутат Бартошявичюс приехал в суд

На заседание приехал и сам обвиняемый с адвокатом Олегом Шибковым.
"Нет, не буду комментировать. Представлю свою позицию в суде", – сказал Бартошявичюс, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения.
Он сказал, что, "когда придет время", он ответит на все вопросы.
Ранее Шибков говорил, что на первом заседании будет решаться вопрос о передаче дела в Вильнюсский окружной суд (по просьбе его подзащитного).
По словам Шибкова, в столицу было бы удобнее ездить большинству участников заседаний.
Ранее Бартошявичюс заявлял, что не согласен с обвинениями и все отрицал, то же самое говорил и его адвокат.
на этот раз Шибков на вопрос не изменилась ли позиция Бартошявичюса, ответил, что его подзащитный все прокомментирует в суде.
Поскольку Бартошявичюса обвиняют в преступлениях против детей, слушания в суде будут закрытыми.
Напомним, что расследование в отношении Бартошявичюса было завершено в конце июля. Дело о возможном сексуальном насилии над детьми уже передано в суд. Бартошявичюса подозревают в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), развращении лица младше 16 лет (4 эпизода) и нанесении легкого ущерба здоровью несовершеннолетнего лица (4 эпизода).