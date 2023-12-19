Обвиняемая в убийстве двух дочерей женщина неподсудна: предлагается назначить принудительное лечение

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Вильнюсская окружная прокуратура прекратила расследование дела об утоплении двух девочек (2020 и 2022 г.р.) в реке Нерис в Вильнюсе. Обвиняемую в убийстве двух дочерей женщину (1987 г.р.) судить не будут, поскольку она страдает психическим расстройством.

Прокуратура сообщает, что прокуроры просят суд назначить женщине принудительное лечение.

Согласно материалам дела, 3 декабря, в 11 ч. женщина вместе с двумя дочерьми вошла в реку и намеренно погрузила малолетних детей в воду. Странное поведение женщины заметил выгуливавший собаку мужчина, он вошел в воду и увидел тонувшего ребенка. Мужчина вытащил из воды девочку 2020 г.р., пытался привести ее в чувство, вызвал помощь. Тело другого ребенка в реке нашли плававшие на байдарке люди.

Мать была задержана на месте происшествия. Ее после задержания передали в руки врачей. Она до сих пор находится в психиатрической больнице.

В ходе расследования специалисты провели экспертизу и выяснили, что женщина в момент совершения преступления не могла отвечать за свои действия, она не подсудна. Эксперты рекомендовали назначить ей принудительное лечение в стационаре.

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