Обвиненный в покушении на Волкова миллиардер Невзлин обратился в литовскую правоохрану

Критик Кремля, осужденный на пожизненное заключение в России, проживающий на данный момент в Израиле бывший олигарх Леонид Невзлин обратился в Литовское бюро криминальной полиции. Он обвинил своего бывшего адвоката в том, что тот его провоцировал в сообщениях и в результате появились подозрения, что это он заказал нападение на оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе. Соратники покойного Алексея Навального, один из их лидеров - Волков - в ходе расследования указали, что покушение на Волкова организовал Невзлин. Якобы Волкова планировалось тайно вывезти в Россию и передать спецслужбам.