Обвиненная в связях с российской разведкой Карач: вышлите меня в Беларусь и увидите, что будет

На пресс-конференции Карач показала фотографию экс-президента Дали Грибаускайте, пожимавшей руку Владимиру Путину.

"Знаете этого парня, он тоже поддерживает хорошие отношения со спецслужбами. Иногда мы кому-то пожимаем руку, но не отвечаем за этих людей", – пояснила Карач.

Она сказала, что хочет показать, что человек может отвечать только за свои действия, несмотря на то, что в своей жизни встречает разных людей.

По ее словам, то, что Грибаускайте пожала руку Путину, не значит, что она в ответе за войну.

Карач уверяла, что у нее нет данных о том, что люди, с которыми она общалась, являются представителями спецслужб.

По ее словам, иногда бывают странные люди – она напомнила о случае с Мантасом Даниэлюсом. По словам Карач, вопросы возникли тогда, когда этот юрист стал задавать вопросы, не связанные с его деятельностью.