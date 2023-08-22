Обвиненная в связях с российской разведкой Карач: вышлите меня в Беларусь и увидите, что будет

На пресс-конференции Карач показала фотографию экс-президента Дали Грибаускайте, пожимавшей руку Владимиру Путину.
"Знаете этого парня, он тоже поддерживает хорошие отношения со спецслужбами. Иногда мы кому-то пожимаем руку, но не отвечаем за этих людей", – пояснила Карач.
Она сказала, что хочет показать, что человек может отвечать только за свои действия, несмотря на то, что в своей жизни встречает разных людей.
По ее словам, то, что Грибаускайте пожала руку Путину, не значит, что она в ответе за войну.
Карач уверяла, что у нее нет данных о том, что люди, с которыми она общалась, являются представителями спецслужб.
По ее словам, иногда бывают странные люди – она напомнила о случае с Мантасом Даниэлюсом. По словам Карач, вопросы возникли тогда, когда этот юрист стал задавать вопросы, не связанные с его деятельностью.
Правда, после пресс-конференции активистка признала, что весной 2023 года она встречалась с представителями ДГБ и ее предупредили в связи с теми людьми, с которыми она встречалась. Она не сказала, были ли упомянуты конкретные фамилии.
"Мы встречались с представителями ДГБ много раз с декабря 2021 г. Мы много раз говорили, но было понятно, что я никак не связана с российскими или белорусскими службами", – сказала она.
"Я не согласна с оценкой ДГБ, мы видим примеры людей, открыто работающих с режимом и не считающихся угрозой", – продолжила активистка.
"Если ДГБ считает, что я принадлежу другой стороне, пожалуйста, депортируйте меня в Беларусь, посмотрим, что будет" – сказала Карач.
Она заметила, что чувствует себя в такой же ситуации, как Алесь Беляцкий, который сейчас находится в тюрьме, информацию о нем в прошлом Литва передала белорусским ведомствам.
"Я очень разозлилась, я буду защищать свою репутацию, свое имя (...) Сложно поверить в то, что происходит в Литве", – сказала она.
Активистка заявила, что пропагандист Лукашенко Алена Красовская содействовала пыткам людей, но ДГБ не считает ее угрозой нацбезопасности, в Литве действует ее организация "Регион 119".
"Я располагаю информацией о том, что она получила на литовские счета 500 000 евро", – рассказала Карач.
Одной из самых больших ошибок ДГБ она назвала Артура Гайко. Карач сказала, что он лично связан с задержанием Романа Протасевича. Он, по словам активистки, работал в МВД Беларуси, в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. По словам Карач, он возглавлял белорусский проект "Черная книга Беларуси" (пытались выявить личности белорусских сотрудников, избивавших граждан).
"Он продолжает работать в Витебске, он не считается угрозой нацбезопасности", – сказала Карач.
Она сказала, что в занимается правозащитной деятельностью с 1996 г., заметила, что режим Лукашенко отрицательно оценивает ее работу, ее дважды обвиняли в терроризме, 9 раз - в экстремизме, в Беларуси ее задерживали и пытали.
На пресс-конференции она демонстрировала фотографии пострадавших от режима людей и сказала, что ее организация этим людям помогает. По ее словам, в Беларуси есть еще около 60 000 таких людей.
Адвокат активистки Ритис Саткаускас сказал, что решение Департамента миграции будет обжаловано, а убежища в Литве Карач просила, потому что чувствовала здесь опасность.
"Не могу сказать, что Ольгу такое решение удивило, удивлен был я", – сказал адвокат. Он напомнил, что людей, которых в Беларуси подозревают в терроризме, ждет смертная казнь.
"Мы будем добиваться справедливости в Литве, если не удастся - в международном масштабе", – сказал адвокат.
На прошлой неделе ДМ отказал Карач в предоставлении политического убежищя. Сама Карач сказала, что Литва отказала ей в убежище по абсурдным причинам – например, она в 2021 году брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.
"Причины, по которым Карач не предоставили убежище - не те, которые она назвала в своих публичных заявлениях", – указал ДМ в понедельник в комментарии ELTA, но отметил, что реальные причины не может назвать.
По данным источников Delfi, Карач сотрудничала со спецслужбами враждебных стран.
Карач сказала Delfi, что это неправда.
По сведениям BNS, Карач сотрудничала с российской разведкой, в 2015-2019 гг в России она встречалась с ее сотрудниками, передавала им информацию о представителя белорусского режима и оппозиции и их деятельности. Кроме того, российская разведка занималась имиджем Карач как в Литве, так и за границей. Карач все отрицает.
Департамент миграции пояснил, что если человеку опасно на родине, его туда не возвращают – этого от Литвы требуют международные конвенции. Карач находится в Литве уже 9 лет по временному виду на жительство.