Обвинения в связи с участием в беспорядках предъявлены еще троим жителям Литвы

Расследование в связи с организацией беспорядков у парламента начали 10 августа 2021 года. Напомним, что во время беспорядков пострадали 18 стражей порядка. Были задержаны 26 человек, их подозревают в организации беспорядков, а одного из них вдобавок - в хранении наркотических или психотропных веществ.
Начато также расследование по 167 ст. УК ЛР (незаконный сбор информации о жизни частного лица). Это расследование было начато после того как в социальных сетях просили за вознаграждение указать личности полицейских и сотрудников СОБ, участвовавших в подавлении беспорядков.
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