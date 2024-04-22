Обвинения в адрес ресторана, принимающего на работу людей с врожденными заболеваниями, не подтвердились

"Последние три месяца были самыми сложными за все пять лет работы ресторана. После интенсивного рождественского периода мы надеялись на спокойный отдых – планировали меньше работать, больше времени уделить семьям. Неожиданно в начале февраля к нам пришли инспекторы ГИТ. После их визита мы спокойно ждали результата проверки. Мы не подозревали, что нас ждет", – рассказали работники ресторана в социальной сети.

Delfi напоминает, что в конце февраля появилась информация о том, что ГИТ расследует информацию о возможном нелегальном труде и использовании людей с недугами в ресторане "Первый блин". Тогда основатель кафе Тим Ван Вийк в интервью 15min сказал, что визит инспекторов их шокировал, поскольку они ничего не нарушали.