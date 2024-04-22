Обвинения в адрес ресторана, принимающего на работу людей с врожденными заболеваниями, не подтвердились

"Последние три месяца были самыми сложными за все пять лет работы ресторана. После интенсивного рождественского периода мы надеялись на спокойный отдых – планировали меньше работать, больше времени уделить семьям. Неожиданно в начале февраля к нам пришли инспекторы ГИТ. После их визита мы спокойно ждали результата проверки. Мы не подозревали, что нас ждет", – рассказали работники ресторана в социальной сети.
Delfi напоминает, что в конце февраля появилась информация о том, что ГИТ расследует информацию о возможном нелегальном труде и использовании людей с недугами в ресторане "Первый блин". Тогда основатель кафе Тим Ван Вийк в интервью 15min сказал, что визит инспекторов их шокировал, поскольку они ничего не нарушали.
"Тут посыпались сообщения и звонки: "Что происходит?", "Вы читали статью?". Вскоре у нас отменили несколько забронированных мероприятий, еще один клиент остановил большой заказ. Мы испугались, все, созданное за 5 лет, могли в мгновенье уничтожить. Морально это были сложные и болезненные недели, было много бесед, мы успокаивали наших работников, их близких, мы говорили, что не сдадимся, было время дискуссий и поиска решения", - сказано на фейсбуке.
На минувшей неделе ресторан получил выводы комиссии ГИТ - жалобы не подтвердились, нарушения не зафиксированы. ГИТ официально подтвердила, kadчто обвинения были беспочвенные.
"Мы хотим поблагодарить тех, кто не ждал результата проверки и верил нам, верил в наши ценности. Дорогие клиенты, друзья и партнеры, Ваша вера, продемонстрированная в тяжелое время, вдохновляет нас двигаться вперед, учиться и учить, чтобы мы стали вовлеченной общиной, в которой каждый челн важен", – сказано на странице ресторана.
"Первый блин" – блинная, в которой работают люди с врожденными заболеваниями.