22 апреля 2024 г. 15:56

Обвинения в адрес ресторана, принимающего на работу людей с врожденными заболеваниями, не подтвердились

 
ru.DELFI.lt
Restoranas „Pirmas blynas“
Restoranas „Pirmas blynas“
ФОТО: Asmeninins albumas

Недавно вильнюсский ресторан "Первый блин" (Pirmas blynas) оказался под подозрением. Малое товарищество подозревали в использовании людей с врожденными недугами и содержании нелегальных работников. В апреле 2024 года Государственная инспекция по труду прислала ресторану постановление, в котором сказано, что эти обвинения необоснованные.

"Последние три месяца были самыми сложными за все пять лет работы ресторана. После интенсивного рождественского периода мы надеялись на спокойный отдых – планировали меньше работать, больше времени уделить семьям. Неожиданно в начале февраля к нам пришли инспекторы ГИТ. После их визита мы спокойно ждали результата проверки. Мы не подозревали, что нас ждет", – рассказали работники ресторана в социальной сети.

Delfi напоминает, что в конце февраля появилась информация о том, что ГИТ расследует информацию о возможном нелегальном труде и использовании людей с недугами в ресторане "Первый блин". Тогда основатель кафе Тим Ван Вийк в интервью 15min сказал, что визит инспекторов их шокировал, поскольку они ничего не нарушали.

Restoranas „Pirmas blynas“ / E. Genio nuotr.

"Тут посыпались сообщения и звонки: "Что происходит?", "Вы читали статью?". Вскоре у нас отменили несколько забронированных мероприятий, еще один клиент остановил большой заказ. Мы испугались, все, созданное за 5 лет, могли в мгновенье уничтожить. Морально это были сложные и болезненные недели, было много бесед, мы успокаивали наших работников, их близких, мы говорили, что не сдадимся, было время дискуссий и поиска решения", - сказано на фейсбуке.

На минувшей неделе ресторан получил выводы комиссии ГИТ - жалобы не подтвердились, нарушения не зафиксированы. ГИТ официально подтвердила, kadчто обвинения были беспочвенные.

"Мы хотим поблагодарить тех, кто не ждал результата проверки и верил нам, верил в наши ценности. Дорогие клиенты, друзья и партнеры, Ваша вера, продемонстрированная в тяжелое время, вдохновляет нас двигаться вперед, учиться и учить, чтобы мы стали вовлеченной общиной, в которой каждый челн важен", – сказано на странице ресторана.

"Первый блин" – блинная, в которой работают люди с врожденными заболеваниями.

Restoranas „Pirmas Blynas“
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