Обвинения в адрес организаторов помощи украинцам: посылки до фронта не доходят?

Литовцы щедро жертвуют Украине. Помощь надо не только собрать, но и доставить в Украину, порой на фронт. Среди таких организаций – Lukšų vyrai. Ее основал военный запаса Гинтаутас Маурицас.

"Пособие по безработице идет на погашение кредита за жилье, а пенсия - на алименты. Все остальное – еду, проживание, нам дают украинцы", – сказал LNK Маурицас.

Однако в адрес этой организации поступили обвинения в том, что пожертвования они тратят на погашение своих долгов.

"Использовали в своих целях пожертвования. Это факт", – сказал предприниматель Римвидас Агуркис.

Он сказал, что у Маурицаса до войны были долги, которые он вернул за счет пожертвованных украинцам средств.

"Когда началась война, этот гражданин предложил вернуть долг при условии, что выпишет счет за присвоенные товары ПУ Lukšų vyrai. Это было сделано. ПУ Lukšų vyrai оплатило счет, это были личные долги Маурицаса, еще до войны. Это факт", – сказал LNK Агуркис.

Маурицас утверждает, что это ложь.

Основатель ПУ Lukšų vyrai не скрывает, что со счета организации был сделан перевод, но он утверждает, что это не было погашением личного долга. Он сказал, что перевел 700 евро одной компании за горючее для автомобилей, на которых доставляли помощь украинцам.

"Мы заливаем горючее на пожертвованные деньги, на свои не получилось бы это сделать. То же и с большинством мужчин – они приезжают, проводят здесь пару недель, едут домой, зарабатывают деньги для семьи и едут назад", – сказал Маурицас.

В Литве есть люди, которые дарят внедорожник, но ведь доставить его украинским военным не могут. В этом помогает воюющий в Украине Марюс Скрипкюнас. С ним LNK говорил месяц назад.

"Если люди оказывают поддержку, то надо поддерживать напрямую военных. Вот, я сижу в броневике", – сказал он.

У Скрипкюнаса есть разрешение Украинской армии и правительства на сообщение с украинскими военными частями.

"Обеспечение шло за мой личный счет. Какая помощь? Были пять автомобилей от Скирмантаса Малинаускаса. Были два автомобиля из Praeities žvalgas", – сказал в четверг LNK Скрипкюнас.

Но есть подозрения и в связи с доставкой пожертвованных машин.

"Хочу сказать, что не вся помощь доставлена, не все ведут себя честно. Факты о машинах - это документы", – уверял Агуркис.

"Есть претензии будто не все доставляют. Надо иметь в виду, что волонтеры, работающие в условиях войны - не служба доставки, идет война. И мы сами лишились одного автомобиля со всеми грузами", – сказал Шарунас Ясюкявичюс.

Предприниматель Агуркис в правоохрану не стал обращаться, но связался с журналистами.

"Я передал доказательства журналистам", – сказал он LNK.

Ясюкявичюс был удивлен тем, что выдается голословная информация, а предприниматель уверяет, что факты есть.

"Мы сейчас говорим о военном контексте, когда у России есть претензии к США, ко всему НАТО в связи с помощью Украине. Россия распустила слухи, будто американская помощь Украине идет кому-то другому. По сути пытаются дискредитировать оказание военной помощи. В широком контексте это пропагандистское оружие в руках России для раздувания истории", – сказла он.

"Я повторю еще раз: РФ активизировала своих сообщников", – сказал Скрипкюнас.

Агуркис в ответ сказал: "Интересно слышать".

Организации, поддерживающие Украину утверждают, что не получают материальную выгоду и не стремятся ее получить.

"Ни один из членов нашей организации не получает зарплату, как база используется моя квартира, которая не до конца оборудована", – заверил Маурицас.