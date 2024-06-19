Общественный транспорт Вильнюса переходит на летний режим работы

Изменение расписания
С 22 июня изменится расписание автобусов всех скорых маршрутов, троллейбусов и обычных автобусов – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 87, 88, 89, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125 и 88N.
Изменение трасс
Автобусы 88N Аэропорт (Родуньская дорога)–Центр–площадь Европы дополнительно будут заезжать на вокзал на остановку „Вокзал I“.
Не все автобусы 69 маршрута будут ездить по ул. С.Станявичюса. Трасса по этой улице будет проходить с 1 сентября.
Автобусы 66 Жальгирё–Калварию–ул. Жалюю Яжеру–Скиргишкес в выходные дни будут заезжать в Парк Европы.
Автобусы 23 Вокзал–ул. Швитригайлос–Лаздинай и 54 Пилайте–Лаздинай–Вокзал будут объединены в один маршрут. Не останется 23 маршрута, а 54 будет дополнительно заезжать на остановку Эрфурто (ул. Эрфурто). Эти перемены обеспечат более удобное сообщение между вокзалом и районом Лаздинай. В Лаздинай автобусы не будут останавливаться на некоторых остановках, на которых останавливаются автобусы других маршрутов – Шалнос, Архитекту, РЕшуту, Пауксчу такас и Акацию.