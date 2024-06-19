Общественный транспорт Вильнюса переходит на летний режим работы

Автобусы 23 Вокзал–ул. Швитригайлос–Лаздинай и 54 Пилайте–Лаздинай–Вокзал будут объединены в один маршрут. Не останется 23 маршрута, а 54 будет дополнительно заезжать на остановку Эрфурто (ул. Эрфурто). Эти перемены обеспечат более удобное сообщение между вокзалом и районом Лаздинай. В Лаздинай автобусы не будут останавливаться на некоторых остановках, на которых останавливаются автобусы других маршрутов – Шалнос, Архитекту, РЕшуту, Пауксчу такас и Акацию.