Общественный транспорт столицы работает в ритме "Евровидения": на табло автобусов и троллейбусов появилась надпись "Подожди"

Вильнюсцы заметили, что на табло некоторых автобусов и троллейбусов появилась надпись "Подожди". Жители поняли, что это связано с песней Сильвестра Белт, который вышел в финал конкурса. И хотя на самом деле так оно и оказалось, компания JUDU пояснила свою идею.

"Под песню LUKTELK (Подожди) на сцене "Евровидения", столица, вдохновленная Сильвестром Белтом, поднимает волну LUKTELK. К инициативе JUDU – волне LUKTELK присоединяются и водители общественного транспорта, которые ЖДУТ спешащих на автобус или троллейбус (чтобы посмотреть "евровидение" и не только) жителей. Мы аплодисментами поддерживаем Сильвестра, а по любимому городу перемещаемся устойчиво, даже, если приходится ПОДОЖДАТЬ. Сильвестр Белт, спасибо за вдохновение ЖДАТЬ!" – писали представители JUDU.