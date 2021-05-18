Лозунг мероприятия, запланированного на 4 сентября, "Мы повсюду". Нететеросексуальные лица заявляют, что не хотят больше прятаться, заявляют, что они такие же члены общества. Они осуждают насилие и издевательства, требуют прав решать все за себя и "социальных и правовых гарантий для всех, чтобы не дискриминировали людей по семейному статусу, половой принадлежности или сексуальной ориентации".
В манифесте перечисляют и другие проблемы, с которыми сталкиваются члены ЛГБТ+ из-за отношения общества и госполитики.
Если обобщить манифест Kaunas Pride, то его организаторы требуют уважения к личной жизни людей, проведения полового просвещения, охватывающего все формы сексуальной направленности, адекватной социальной защиты и медицинских услуг, признания трансгендерных личностей, окружения и и пространства для дискуссий без насмешек.
Мероприятие сейчас согласовывают с муниципалитетом.
Конкретное место проведения мероприятия пока не указывают.
На странице организаторов в Facebook сказано, что Kaunas Pride - это гражданская общественная инициатива, цель которой - солидарность общин ЛГБТ+. У страницы больше 1500 последователей.
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