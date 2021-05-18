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Пока все взоры были обращены к "Большому маршу в защиту семей", активисты ЛГБТ+ объявили манифест Kaunas Pride и сообщили о запланированном мероприятии. Этой инициативой в Facebook заинтересовались больше 2000 человек, сообщает Kas vyksta Kaune.
„Telia“ pripažinta draugiškiausiu darbdaviu LGBTQI bendruomenei
„Telia“ pripažinta draugiškiausiu darbdaviu LGBTQI bendruomenei
© Organizacijos nuotr.

Лозунг мероприятия, запланированного на 4 сентября, "Мы повсюду". Нететеросексуальные лица заявляют, что не хотят больше прятаться, заявляют, что они такие же члены общества. Они осуждают насилие и издевательства, требуют прав решать все за себя и "социальных и правовых гарантий для всех, чтобы не дискриминировали людей по семейному статусу, половой принадлежности или сексуальной ориентации".

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В манифесте перечисляют и другие проблемы, с которыми сталкиваются члены ЛГБТ+ из-за отношения общества и госполитики.

Если обобщить манифест Kaunas Pride, то его организаторы требуют уважения к личной жизни людей, проведения полового просвещения, охватывающего все формы сексуальной направленности, адекватной социальной защиты и медицинских услуг, признания трансгендерных личностей, окружения и и пространства для дискуссий без насмешек.

Мероприятие сейчас согласовывают с муниципалитетом.

Конкретное место проведения мероприятия пока не указывают.

На странице организаторов в Facebook сказано, что Kaunas Pride - это гражданская общественная инициатива, цель которой - солидарность общин ЛГБТ+. У страницы больше 1500 последователей.

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