Община евреев Литвы осудила антисемитскую риторику Жемайтайтиса: ее взяла на вооружение Россия

"Надо сказать, что в Литве подобного давно уже не было, и евреи, живущие в Литве спустя 80 лет со дня ликвидации Вильнюсского гетто, надеялись, что такого уже не будет. Тем более, на фоне войны в Украине, когда людей, представителей нацменьшинства, агрессор может использовать как оружие для возбуждения социальных конфликтов и дробления общества.
Община евреев Литвы (литваков) считает, что такие действия депутата сознательно направлены на межнациональную рознь, которую вызывает искажение исторической памяти и распространение "Протоколов сионских мудрецов" как при царской "охранке", – сказано в сообщении.
Стыдно за государство, в котором мы живем, которое любим и уважаем. Его граждане не должны выбирать в парламент людей, которые позволяют себе следующие заявления – цитирую:
"Оказывается, кроме Путина, еще одни скоты появились в мире – ИЗРАИЛЬ. Один танками разрушает школы, другие - тракторами, – писал политик в Facebook. – После таких событий, неудивительно, откуда появились такие высказывания: Лез еврей на стремянку и нечаянно упал. Давайте, дети, возьмем палочку и убьем этого еврея...".
"Противно и то, что Шимоните говорит такие глупости, после того как 3 июня 1944 г. литовские ЕВРЕИ вместе с РУССКИМИ УБИЛИ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ПИРЧУПИС.
Правда, что это была месть немцев и их жестокость, но не вся правда.
Это еще раз показывает, что представителям нашей власти совершенно наплевать на то, что в 1941-1944 гг. жившие в Литве евреи убивали нас ЛИТОВЦЕВ.
Я так понимаю, ценностная политика наших представителей власти ниже плинтуса, если они едут в Израиль и рассказывают сказки о дружбе, значит, в следующем году смогут поехать на торжества по случаю 9 мая в Россию!
КАК ДОЛГО ЕЩЕ НАШИ ПОЛИТИКИ БУДУТ КОЛЕНОПРЕКЛОНЯТЬСЯ ПЕРЕД ЕВРЕЯМИ, УБИВАВШИМИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРЕСЛЕДОВАВШИХ ЛИТОВЦЕВ, ИСТЯЗАВШИХ ИХ И УНИЧТОЖАВШИХ НАШЕ ГОСУДАРСТВО.
Был ХОЛОКОСТ ЕВРЕЕВ, но еще БОЛЬШИМ БЫЛ ХОЛОКОСТ ЛИТОВЦЕВ В ЛИТВЕ!
Если наши шуты политики в Израиле извиняются перед евреями, когда ЕВРЕИ ПРИНЕСУТ ИЗВИНЕНИЯ НАМ?“
14 июня, День скорби и надежды, во всей Литве вспоминают начало ссылок в Сибирь, жертв ссылок, а Жемайтайтис пишет об Александре Славине, который был литовским евреем и для него "УБИЙСТВО ЛИТОВЦЕВ, ПЫТКИ, НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ, РАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ БЫЛИ ПРИЯТНЫМ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ И РАДОСТНЫМ МГНОВЕНИЕМ!
Мы литовский народ никогда не должны забывать евреев и русских, которые очень активно участвовали в УНИЧТОЖЕНИИ НАШЕГО НАРОДА!"
В тот же день Жемайтайтис продолжает антисемитские высказывания: "Уже скоро, завтра, 15 ИЮНЯ!!!
Я ПРЕДАМ ОГЛАСКЕ СПИСКИ ЛИТОВСКИХ ЕВРЕЕВ, КОТОРЫЕ СВОИМИ ПОДПИСЯМИ И ЛОЯЛЬНОСТЬЮ РУССКИМ 15 ИЮНЯ 1941 ГОДА ГРУЗИЛИ ТЫСЯЧИ ЛИТОВЦЕВ В ВАГОНЫ.
Которых должны были выслать в глубь СССР НА СМЕРТЬ".
Община напоминает и другие высказывания Жемайтатиса:
15 июня, когда он писал об исторических событиях июня 1941 г., он снова обвиняет евреев в том, что они ссылали литовцев в ссылки, искажая историческое понятие, называет это ХОЛОКОСТОМ литовского народа: "Это был ХОЛОКОСТ ЛИТОВЦЕВ!!!".
В тот же день он публикует список из фамилий 40 евреев, которые якобы участвовали в уничтожении литовского народа и снова унижает Израиль и весь его народ: "Наш президент A. M. Бразаускас извинился перед евреями за действия литовцев, а их власти даже спустя 82 года так и не способны промычать слово ИЗВИНИТЕ.
Похоже, такого слова у их народа нет".
Община евреев Литвы (литваков) обращает внимание на то, что Генпрокуратура начала расследование в отношении Жемайтайтиса за антисемитские высказывания в социальной сети Facebook. Отмечается, что его высказывания осудили президент Литвы Гитанас Науседа, спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните.
"Несмотря на это, эта волна антисемитской риторики вызывает у членов Общины евреев Литвы (литваков) чувства унижения и небезопасности. Если депутат не прекратит такие действия и будет сплачивать вокруг себя своих последователей, литовские евреи не смогут чувствовать себя в безопасности у себя на родине, в демократической европейской стране.
Да, Евросоюз принял стратегию борьбы с антисемитизмом, а Конвенция нацменьшинств ООН защищает права нацменьшинств. Но только государство может гарантировать их осуществление, защитить достоинство народа, который не одно столетие живет в Литве, защитить от чувства небезопасности и воспоминаний о трагических событий Холокоста.
Община евреев Литвы (литваков) надеется, что государство предпримет активные действия для пресечения проявлений всех возможных форм антисемитизма в Литве", – сказано в заявлении.
Отмечается, что риторику Жемайтайтиса использует и российская пропаганда.
"Российские СМИ уже подхватили эту ситуацию и используют в своих целях, уже появились статьи: "Российские СМИ публикуют рассекреченные документы о Холокосте" и "Россия представила новые документы, в которых сказано, что Эстония, Латвия и Литва были особенно связаны с массовыми убийствами евреев во время Холокоста".
Литовские евреи никогда не обвиняли весь литовский народ в Холокосте и сейчас верят, что статьи в российских СМИ не были целью депутата. Община евреев Литвы (литваков) не имеет ничего общего с этими статьями", – отмечено в заявлении.