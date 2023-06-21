Община евреев Литвы осудила антисемитскую риторику Жемайтайтиса: ее взяла на вооружение Россия

"Оказывается, кроме Путина , еще одни скоты появились в мире – ИЗРАИЛЬ. Один танками разрушает школы, другие - тракторами, – писал политик в Facebook . – После таких событий, неудивительно, откуда появились такие высказывания: Лез еврей на стремянку и нечаянно упал. Давайте, дети, возьмем палочку и убьем этого еврея...".

Стыдно за государство, в котором мы живем, которое любим и уважаем. Его граждане не должны выбирать в парламент людей, которые позволяют себе следующие заявления – цитирую:

Община евреев Литвы (литваков) считает, что такие действия депутата сознательно направлены на межнациональную рознь, которую вызывает искажение исторической памяти и распространение "Протоколов сионских мудрецов" как при царской "охранке", – сказано в сообщении.

"Надо сказать, что в Литве подобного давно уже не было, и евреи, живущие в Литве спустя 80 лет со дня ликвидации Вильнюсского гетто, надеялись, что такого уже не будет. Тем более, на фоне войны в Украине , когда людей, представителей нацменьшинства, агрессор может использовать как оружие для возбуждения социальных конфликтов и дробления общества.

"Противно и то, что Шимоните говорит такие глупости, после того как 3 июня 1944 г. литовские ЕВРЕИ вместе с РУССКИМИ УБИЛИ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ПИРЧУПИС.

Правда, что это была месть немцев и их жестокость, но не вся правда.

Это еще раз показывает, что представителям нашей власти совершенно наплевать на то, что в 1941-1944 гг. жившие в Литве евреи убивали нас ЛИТОВЦЕВ.

Я так понимаю, ценностная политика наших представителей власти ниже плинтуса, если они едут в Израиль и рассказывают сказки о дружбе, значит, в следующем году смогут поехать на торжества по случаю 9 мая в Россию!

КАК ДОЛГО ЕЩЕ НАШИ ПОЛИТИКИ БУДУТ КОЛЕНОПРЕКЛОНЯТЬСЯ ПЕРЕД ЕВРЕЯМИ, УБИВАВШИМИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРЕСЛЕДОВАВШИХ ЛИТОВЦЕВ, ИСТЯЗАВШИХ ИХ И УНИЧТОЖАВШИХ НАШЕ ГОСУДАРСТВО.

Был ХОЛОКОСТ ЕВРЕЕВ, но еще БОЛЬШИМ БЫЛ ХОЛОКОСТ ЛИТОВЦЕВ В ЛИТВЕ!

Если наши шуты политики в Израиле извиняются перед евреями, когда ЕВРЕИ ПРИНЕСУТ ИЗВИНЕНИЯ НАМ?“