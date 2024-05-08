Общественный транспорт Вильнюса работает в ритме "Евровидения": появилась надпись "Подожди"

Вильнюсцы заметили, что на табло некоторых автобусов и троллейбусов появилась надпись "Подожди". Жители поняли, что это связано с песней Сильвестра Белт, который вышел в финал конкурса. И хотя на самом деле так оно и оказалось, компания JUDU пояснила свою идею.
"Под песню LUKTELK (Подожди) на сцене "Евровидения", столица, вдохновленная Сильвестром Белтом, поднимает волну LUKTELK. К инициативе JUDU – волне LUKTELK присоединяются и водители общественного транспорта, которые ЖДУТ спешащих на автобус или троллейбус (чтобы посмотреть "евровидение" и не только) жителей. Мы аплодисментами поддерживаем Сильвестра, а по любимому городу перемещаемся устойчиво, даже, если приходится ПОДОЖДАТЬ. Сильвестр Белт, спасибо за вдохновение ЖДАТЬ!" – писали представители JUDU.
Однако после появления этого сообщения в социальной сети, жители не жалели критики в адрес муниципалитета и водителей. Их спрашивали, точно ли они ничего не перепутали? Ведь как раз сегодня утром общественный транспорт опаздывал почти на 30 минут.
"Вы ничего не перепутали!!?? Сегодня нам, пассажирам, пришлось хорошенько подождать. Автобус должен был приехать в 10:03, а приехал в 10:27 ч.", – писала одна жительница Вильнюса.
Однако работники JUDU заверили, что это не пассажиров просят подождать, а водители будут их ждать.
"Уточняем, суть вести – водители будут ждать пассажиров, которые бегут, чтобы успеть на автобус или троллейбус", – отметили они.