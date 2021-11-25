Общественный транспорт Вильнюса не планирует возвращать бумажные билеты

СТОП-ленты перенесли для удобства пассажиров. Сейчас у пассажиров будет больше места, освободили 4-5 сидячих мест. В городском транспорте других городов Литвы СТОП-ленты не использовались.
"Поскольку водитель находится в закрытой кабине, он с пассажирами не контактирует, было решено убрать СТОП-ленты и освободить сидячие места", – сказала представитель компании "Услуги сообщения" Морта Бичкаускайте.
Кроме того, еще во время первого карантина в автобусах и троллейбусах перестали продавать одноразовые билеты. С тех пор прошло почти два года. Компания не планирует возвращаться к продаже бумажных билетов.
Напомним, что пассажиры могут приобрести билеты с помощью приложений m.Ticket и Trafi или пополнять "Карту вильнюсца" в физических местах или по интернету.
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