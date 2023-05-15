Общественный транспорт и Škoda заключили "исторический" договор о закупке троллейбусов

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что это станет историческим обновлением столичного парка общественного транспорта, которое внесет вклад в устойчивость города.

"Вильнюсское городское самоуправление впервые в истории обновит парк общественного транспорта в таком масштабе. Еще больше радует то, что этот парк обновляется за счет закупки троллейбусов, потому что, когда речь идет об устойчивости города, очень важно, чтобы наш общественный транспорт стал примером совершенно другой системы передвижения", — сказал В. Бенкунскас на пресс-конференции, организованной ВОТ в понедельник.

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Он подчеркнул, что троллейбусы являются очень важной частью системы общественного транспорта Вильнюса, а мировая практика развенчивает миф о том, что троллейбусы являются пережитком прошлого.

"Со следующего года город начнет очень сильно меняться, потому что у нас не останется старого наследия. На замену старым, зачастую гнилым Шкодам придут новые. У нас будет качественный прорыв, который Вильнюс давно заслужил", – сказал столичный глава.

Между тем посол Чехии в Литве Вит Корсель подчеркнул, что сотрудничество между Литвой и Чехией в торгово-экономической сфере дает успешные результаты.

"Плоды экономического сотрудничества между Чехией и Литвой действительно хорошие. Не только автомобили Škoda, но и троллейбусы этой компании хорошо знакомы жителям Вильнюса и Каунаса", — заявил В. Корсель.

Директор ВОТ Дарюс Алекнавичюс подчеркнул, что благодаря проведенному конкурсному процессу закупки, троллейбусы удалось приобрести по одной из лучших цен в Восточной Европе.

"Мы получили одну из лучших цен в регионе, на 10 проц. ниже обычной, в соответствии со строгими восточноевропейскими стандартами. Мы очень рады, что Škoda предложила лучшую цену за это устройство и лучшую цену за проект", — сказал Д. Алекнавичюс.

Принимавший участие в конференции глава тайваньского представительства в Литве Эрик Хуанг поблагодарил за предоставленную Тайваню возможность стать частью этого проекта и пообещал помочь Вильнюсу расти в качестве европейской столицы.

"От имени Тайваньского агентства по вопросам международного сотрудничества мы рады присоединиться к проекту и иметь возможность поддержать это видение. Мы гордимся тем, что являемся частью этого отличного проекта и продолжим движение вперед в реализации любых проектов, в которых сможем участвовать", — сказал Э. Хуанг.

Как сообщает ВОТ, длина низкопольного троллейбуса модели Škoda 32Tr составляет 12 метров, троллейбус с автономным ходом, он может проехать до 20 км без контактной сети. Троллейбусы оснащены системой безопасности – кнопками SOS и полосы А, записывающими события на видео, защитой от столкновений и автоматическим пожаротушением.

Также троллейбус оборудован кондиционерами и системой вентиляции пассажирского салона и водительской кабины. Общественный транспорт также приспособлен для людей с индивидуальными потребностями — троллейбусы оснащены пандусом, ремнями крепления и специальными кнопками для сообщения о помощи. Троллейбус имеет велокрепление, позволяющее перевозить велосипеды в салоне троллейбуса.