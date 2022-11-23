Общественный транспорт бесплатно доставит к зажжению Вильнюсской рождественской елки

Сообщается, что общественный транспорт будет работать дольше, с большей пропускной способностью на некоторых маршрутах и ​​бесплатным общественным транспортом с 15:00 до полуночи.

Тем, кто решит приехать на фестиваль на автомобиле, рекомендуется оставить его на стоянках Park and Ride и отправиться в центр города на общественном транспорте.

Автобусы 1G, 3G, 4G и 53-го маршрута, а также троллейбусы 6-го и 17-го маршрутов в субботу будут курсировать чуть дольше обычного. Во второй половине дня автобусные маршруты 10 и 22 и 2 троллейбусные маршруты будут иметь больше транспортных средств, сообщили в мэрии.

В связи с зажжением елки будет ограничено движение транспорта. Во время мероприятия в субботу с 18:00 до 21:30. движение транспортных средств будет запрещено на улицах Врублевскё, Швентарагё и Барборос Радвилайтес.

Сообщается, что маршруты автобусных маршрутов 10, 11, 33 и 89 будут временно изменены в связи с ограничением движения.

Расписание движения общественного транспорта по субботам уже опубликовано на сайте www.judu.lt и в мобильных приложениях.

В этом году столичная рождественская елка будет встречать 700-летие Вильнюса, поэтому художественной композицией этого года является изящный трехъярусный юбилейный торт, символично украшенный 700 свечами.

В ожидании зажжения елки на сцену выйдут литовские исполнители, а ведущие мероприятия пригласят поддержать во время концерта Украину, которая борется за свою и всеобщую свободу.