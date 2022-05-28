Обруганные депутатом Гражулисом молодые люди обратились в полицию: удивляются низкому уровню культуры в Сейме

М.Мацкявичюс пояснил, что поведение парламентария совершенно неприемлемо и оскорбительно.
"Мне очень жаль тех, кто с трудом переживает гомофобию. Некоторые не чураются этого и до сих пор очень болезненно переживают, видя все это. В общем, я хочу положить конец гомофобии не только в Сейме, но и в обществе.
Гомофобии - конец. Поэтому мы должны прежде всего высказать свое мнение в Сейме. Это должно быть стандартно - гомофобии совершенно нет ни малейшего места, а в Сейме ее как-то по максимуму: там наркоманы, педофилы, убийцы и всякие другие. Хотелось бы, чтобы это больше не повторилось", - сказал собеседник.
Он также обратил внимание на низкие стандарты в Сейме, раз депутат может неуважительно относиться к людям, ругаться и кричать.
"Меня также удивляет низкий уровень культуры в Сейме", — прокомментировал Мацкявичюс.
Насколько ему известно, по поводу поведения П. Гражулиса также подается обращение в Комитет по этике парламента.
После того, как текст был опубликован, другой молодой человек связался с Delfi и подтвердил, что уже подал жалобу в полицию, потому что, хотя он не относится к ЛГБТ-сообществу, но очень его поддерживает.
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