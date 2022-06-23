Образование как ни что иное является одним из таких возможных начинаний, на которые стоит обратить свое внимание летом, ведь ни для кого не секрет, что для того, чтобы оставаться в авангарде, современному профессионалу придется учиться новому на протяжении всей жизни, считает ЕГУ.

В воспоминаниях закончивших высшие школы/университеты 10-15 лет назад, конечно, остались зачастую негибкие и довольно устаревшие формы передачи знаний, где почтенный профессор монологично вещает с кафедры, а студенты дисциплинированно по 8 часов в день 6 дней в неделю сидят за партами, постигая знания и, спустя 5 лет, выйдя на профессиональный рынок, обнаруживают себя в зачастую неожиданном положении, где все, что было получено упорным трудом применить в реальности не совсем понятно как.

Но к счастью, трансформации приходят и в образование, где сегодня студенты могут не только получать знания в современных моделях, но и оставаться активными во внеуниверситетской жизни, построении карьеры и, что самое важное, не быть ограниченными консервативными представлениями о том, что такое Университет. Именно такой моделью является образование по философии Liberal Arts – противоположной традиционной, Гумбольтовской системе, где университет является продолжением государственной идеологии и даже своеобразным "контейнером" для нее.

Модель Liberal Arts в образовании предлагает студентам индивидуальный подход, интерактивную методику преподавания, проектную тактику, тьюторскую поддержку и свободу выбора: учащиеся могут выбирать элективные курсы, язык обучения и даже модель написания дипломных работ.

Большая часть занятий в такой модели проходит в малых группах в формате дискуссий и семинаров. Большое внимание уделяется развитию критического мышления, навыкам аргументации и умению правильно доносить свою точку зрения. В такой образовательной парадигме действует накопительная система оценивания, в рамках которой оценка за экзамен не становится решающей, что позволяет студентам постоянно использовать множество шансов влиять на свое будущее.

Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе – именно такой университет. В рамках образовательной модели Liberal Arts ЕГУ уже 30 лет предлагает современные программы и методы образования и приглашает всех желающих получить высшее образование поступить на бакалаврские и магистерские программы в области социальных и гуманитарных наук и искусств. Для этого необходимо подать онлайн-анкету на сайте ЕГУ до 10 июля.

Университет осуществляет свою деятельность в рамках европейской интеллектуальной традиции, а обучение в ЕГУ осуществляется по модели свободных наук и искусств (англ. liberal arts), что позволяет максимально раскрыть креативный и академический потенциал студентов, а также сформировать навыки критического мышления и активной социальной позиции.

В 2022 году набор проводится на постоянную (очную) и постоянную сессионную (заочную) формы бакалаврских программ:

"Визуальный дизайн";

"Европейское наследие";

"Медиа и коммуникация";

"Мировая политика и экономика";

"Театральное искусство и актёрская игра";

на постоянную и постоянную сессионную (заочную) формы программы непрерывного обучения:

"Международное право и право Европейского союза;

на магистерские программы:

"Визуальная пластика";

"Публичная политика";

"Развитие культурного наследия";

"Гендерные исследования".

Обучение осуществляется на русском и английском языках. Обучение на магистерской программе "Гендерные исследования" происходит полностью на английском языке.

Помимо образовательной функции у каждого университета есть и социальная функция, а в образовательной модели Liberal Arts у студентов есть свобода изучить и критически осмыслить наследие мысли и исследований самых разных направлений, не будучи порой ограниченными консервативными ожиданиями от «заказчика» образования – государства, но став современным и активным гражданином. Следуя этой логике, ЕГУ вот уже 30 лет поддерживает талантливых ребят, предоставляя стипендиальные и грантовые возможности для студентов и абитуриентов. Например, в 2022 году абитуриенты ЕГУ могут претендовать на 50% или 100% грант на покрытие стоимости обучения на основании предоставленного портфолио – собрания творческих, академических, социальных достижений. В рамках Приёмной кампании портфолио абитуриентов принимаются до 3 июля.

Модель образования Liberal Arts – это горизонтальные связи и возможности, которые позволяют стать студентами (в первый раз или вновь) людям из самых разных социальных, профессиональных и возрастных групп. Заполните онлайн-анкету на сайте ehu.lt и станьте студентом университета уже этой осенью!