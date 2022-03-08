Обозреватель: Россия остановится лишь в двух случаях, поэтому война будет долгой и лютой

"Во-первых, можно понять украинцев и их лидера Владимира Зеленского, которые просят бесполетное воздушное пространство. Когда россияне атакуют жилые районы, когда каждый день гибнут дети и другие мирные жители, конечно же, любой в такой ситуации просил бы об этом <...>. Что было бы, если бы было, только будущее покажет. Сейчас можно лишь констатировать, что позиция Запада, в основном американцев, от которых зависело бы обеспечение бесполетного режима, не меняется. Конечно, в будущем все возможно", – сказал главред 15min.lt Вайдотас Бенюшис.

По его словам, пока неясно, отдадут ли поляки украинцам свои советские истребители, поскольку неясно, заменят ли их американские. К сожалению, количество истребителей ограничено, а часть их уже обещали Тайваню.

"Второй момент, как это будет действовать на практике, сколько у Украины есть аэродромов. Это логистика и политика, но уже само обсуждение этого вопроса - шаг в помощь защиты украинцев от агрессии", – сказал он.

Владимир Путин пугает, что если введут бесполетное воздушное пространство, это будет считаться вовлечением еще одной страны в конфликт. Обозреватель Lrytas.lt Витаутас Бруверис заметил, что бесполетная зона - необязательно панацея для Украины.

"Войну это не остановит, она станет еще более жестокой на земле. Но да, это было бы важно с практической точки зрения для украинцев. Если бы небо было "закрыто", то воевать было бы легче. Украинская армия могла бы воевать иначе и свободнее. Конечно, и тот момент, что российская авиация ровняет с землей, разрушает жилые районы. Просто массово убивает людей. Россияне всегда так делают, когда у них нет успеха в военных действиях", – сказал он.

Однако, по словам Брувериса, можно понять и аргументы Запада, сейчас слишком рисковано играть с Кремлем в "атомный покер".

"На Западе и не только на Западе говорят, что Путин блефует. Говорят, что если США ввяжется в войну, то Россия сразу же отступит и сбежит. Факт в том, что в таком "атомном покере" ставки будут максимальными. Запад пока считает, что, может, можно остановить и уничтожить путинскую армию в Украине. Цинично говоря, за счет Украины и ценой ее крови. Я тоже думаю, что не давать истребители - ошибка, сейчас все это промедление стоит. Россияне разрушают критическую инфраструктуру, чтобы украинцы не могли взять истребители и не могли обеспечить логистику", - считает он.

По его мнению, чтобы появилась бесполетная зона, Россия должна начать зверскую войну. "Это должна совершать авиация, и тут внимание привлекает Мариуполь, где все это уже происходит", – заметил обозреватель.

Бруверис согласен с президентом Франции в том, что война становится долгой и лютой.

"Россия остановится, только если ее остановят силой, если у нее не будет физических, человеческих мощностей, оружия и прочего. Если украинцы их "обескровят", если она не сможет больше нападать. В противном случае, разве что какой-то раскол в режиме, переворот, устранение Путина или его убийство, остановят войну. Санкции уже давят, но ни особенно действенны в дальней перспективе, а не сейчас, когда происходят решающие действия. Главный и по сути единственный фактор - это сопротивление украинцев. Их способность отражать нападки и ситуация на поле боя. Конечно, главная цель Кремля - Киев, крупные города и дробление страны, частичная оккупация, которая все больше отдаляется", – сказал обозреватель.

Он напомнил, что даже в занятом Херсоне, который считали пророссийским, оккупантам нелегко, поскольку практически идет партизанская война и о реальном контроле над этой территорией россияне могут лишь мечтать.

"Я все время смотрю на Мариуполь, там разыгрывается настоящая гуманитарная трагедия, город окружен, россияне его бомбят. <...>. Россиянам он очень нужен, они надеются на первую победу с массовыми убийствами. Здесь они хотят повторить Иловайский котел, но больших масштабов, с большим число трупов, пленных и их экзекуциями. Тем более, что Мариуполь охраняет в том числе и азовский полк, это настоящие националисты, можно сказать неонацисты, о которых российская власть говорит во всей Украине. Россиянам это и нужно", - сказал он.

На вопрос о том, может ли Путин напасть на страну НАТО, Бруверис ответил: "Я думаю, мы должны поддерживать украинцев, в первую очередь из-за человеческих и моральных моментов, если нет других аргументов. <...>. Второй момент, сейчас у нас новая ситуация, реальность полностью изменилась, произошел перелом. Этот вопрос надо переформулировать, может ли происходящее выйти за границы того, что сейчас происходит. Могут ли Россия и Беларусь, которая фактически является частью России, "пощекотать" восточные страны НАТО, т.е. нас, думаю, да. Чтобы отомстить, терроризировать, пугать и, наконец, из-за отчаяния. Если в Украине начнется торможение, увязание, то могут дать приказ, например, Лукашенко организовать какую-нибудь провокацию или еще что-то, думаю, гибридным способом", – сказал он.

"Пускай они сначала с Украиной справятся, поскольку там все идет к перелому в войне. Инициатива переходит на сторону Украины. Если россияне в скором времени не получат какую-то большую, стратегическую "победу", например, не возьмут, Мариуполь, и не устроят там массовую бойню, что все еще возможно, то им совсем плохо придется. Украинские силы уже выровняли линию фронта, что очень важно. Они укрепили свои позиции, если не по всему периметру, то по большей части периметра российской агрессии. Каждый день, каждый час тикает. Все больше инициативы, и психологической, и символической, и геополитической, и военной на стороне Украины", – считает Бруверис.