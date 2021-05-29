"Надо искать способ объединения, а не разделения общества", – сказал он и указал, что некоторые люди без такого документа будут жить в условиях повышенного риска, ведь не все желающие могут привиться.
"Я считаю это важной проблемой. По этой причине в парке Вингис собрались 10 000 человек. Не только из-за гомофобии и т.п.", – сказал обозреватель.
Новый документ критикуют и предприниматели, которые заявили, что не хотят делить клиентов на тех, кто с паспортом и тех, кто без него. Некоторые кафе по-прежнему всех будут обслуживать только на улице, а спортклубы - по-прежнему будут ограничивать количество посетителей
Малинаускас сказал, что не является ярым противником документа, но отмечает проблемы: "Я с самого начала говорил: стреляют себе в ногу. Политики почувствуют это, нет ничего хуже, чем сделать людей второ- или третьесортными. Даже к тем, с которыми наши позиции расходятся, надо относится с уважением".
Обозреватель не сомневается, что будут люди, которые не знают, как получить этот документ или даже, как зарегистрироваться на прививку. Эти люди ущемлены в своих правах.
Собеседник сказал, что проблемы будут не только в столице, но и по всей Литве, когда выяснится что какими-то услугами могут пользоваться только люди с "паспортом возможностей".
"Не надо смотреть только на Вильнюс, так будет везде. Даже на семейном празднике надо выяснять, если у твоей бабушки или двоюродного дяди такой документ, иначе ты не сможешь вместе с ними находиться на свадьбе. Я считаю это проблемой. Дай Бог, чтобы я ошибался в том, что некоторые люди могут себя чувствовать забытыми и ненужными в числе тех, кто привился и получил этот документ", – сказал Малинаускас.
Он выразил надежду на то, что этот документ будет временным.
На вопрос, если бы от него зависело, обсуждал бы он вопрос введения такого паспорта, Малинаускас ответил: "Нет, я бы его не вводил. Это выстрел себе в ногу для политиков, которые его ввели".
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