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В этом году 11 марта в Литве, впервые со дня восстановления независимости, позволяет ощутить, какой хрупкой может быть свобода, каким неопределенным - будущее. Война в Украине показывает, что все достижения могут рухнуть в одночасье. Что ждет Литву и мир после этой войны? Об этом в эфире передачи "Открытая беседа" на Žinių radijas говорили политик и политический обозреватель.
Karas Ukrainoje.
Karas Ukrainoje.
© AP / Scanpix

Депутат от консерваторов Матас Малдейкис сказал, что 9 месяцев назад он начал писать книгу, поэтому реальная война в Украине его не очень удивила.

"Мне было немного проще, я ждал чего-то подобного. Примерно 9 месяцев назад я начал писать книгу о том, как в Европу и в мир возвращается геополитика. Демократия - очень хрупкая и неестественная для людей вещь, поэтому все так хрупко. Только я думал, что то, что мы видим сейчас, произойдет через 5–7 лет. Быть может, все ускорила пандемия. Но как бы это цинично не звучало, происходящее естественно", – сказал депутат.

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Он сказал, что европейцы немного сумасшедшие, "они любят играть в войну".

"Неестественной была наша жизнь после II мировой войны. США создали Pax Americana – они преследовали две цели: победить СССР и отнять оружие у Европы. Они понимали, что мы - европейцы - немного сумасшедшие и любим воевать. Появились такие ведомства как НАТО, ЕС, чтобы мы сидели и спорили из-за длинных огурцов в супермаркетах, а не думали о войне", – сказал Малдейкис.

Он заметил, что так выросли 3–4 поколения, поэтому этот порядок принимают за естественное состояние.

"Сейчас, когда США больше закрываются, отношение к миру иное. Рушится тот мировой порядок, который появился после II мировой войны. И это пространство, вакуум, всегда заполняют другие. В Европу возвращается история, геополитика. И мы много всего увидим. Вопрос, чем закончится эта война. (…) Но чем бы она не закончилась, она ускорила возвращение истории", – считает Малдейкис.

Политобозреватель Гинас Дабашинскас сказал, что 11 марта - удобный случай заявить о себе и услышать других.

"В нашей жизни такие даты важны, они дают заявить о себе, услышать друг друга", - сказал он.

По словам обозревателя, после этой войны можно столкнуться с "постпутинской эпохой", которая может быть еще циничнее и агрессивнее.

Малдейкис согласен с тем, что тот, кто придет к власти после Путина, может вести себя примерно так так, как ведет себя Путин.

"Россия защищает свою ось, география ведь не меняется. В своем менталитете они защищаются от Запада. Путин делает то, что делал бы любой лидер, сидящий в Кремле. В этом проблема, ведь география не меняется", – сказал депутат.

Дабашинскас сказал, что интересный вопрос, как Россия представляет себе свои границы.

"Меня волнует эмоциональное состояние граждан моей страны. Я чувствую, что мы бросились в другую крайность, все жили уже в таком западном постмодернистском мире – войны не будет, все будет расти, квартиры дорожать. И вдруг, реальность постучалась в окно, у нас вышибает предохранители. Видя это – раскупленные соль и билеты на Запад, пока здесь будет атомная война... Меня это очень беспокоит, я хотел бы сказать – не покупайте билеты, все будет хорошо. Мы сейчас точно в безопасности", – сказал Малдейкис.

Дабашинскас прибавил, что люди, может, и не сомневаются в безопасности страны, но они не хотят быть в эпицентре войны.

"Путин воюет не по тому, что он сильный. А потому что ему кажется, что на него нападают и он слабый. Что такое война? Демонстрация того, что ты не добился результата иными средствами. Война в Украине показывает, что деньги всунул, но их не уломал", – заметил Малдейкис.

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