"Мы привыкли к высокому уровню обслуживания в ресторанах и магазинах и опускаемся на землю, попадая в поликлиники и больницы", – писал он. Валатка считает, что власть портит человека, особенно если он становится министром здравоохранения.

"Власть портит человека. Особенно портится человек, становясь в Литве министром здравоохранения. Человек, который изучал финансы, начинает говорить, как ничего не смыслящий в финансах человек и еще как владелец врачей и медсестер", – пишет Валатка.

Свое обращение к министру здравоохранения он разделил на 3 пункта: "Что я могу сказать министру?"

1. В ресторане и в магазины мы все за все платим и каждый день платим дороже. Посмотрели бы, как Вас обслужили бы в ресторане, если бы за обед ресторану перевели несчастных 6% от зарплаты, которые переводят из Больничной кассы, а пенсионеры и дети вообще нисколько не платят. Официанты смотрели бы на вас, как на врага, не было бы шефа с зарплатой 3000 евро, вместо него хозяйка грела бы цеппелины из отдела кулинарии.

2. В ресторане официантка, которой не надо учиться до 32 лет, как врачу, только чаевых зачастую получает от нескольких клиентов в 10 раз больше, чем Больничная касса переводит врачу за прием тяжело больного человека. А если тот же пациент придет через неделю, за него ничего не платят.

3. Зарплаты врачей меньше, чем у шеф-повара, а у медсестер – чем у продавцов в магазинах", – пишет Валатка.

Он напомнил министру: "Как аукнется, так и откликнется. Господин министр, что вы сделали за два года для того, чтобы профессии врача и медсестры стали хотя бы такими же престижными, как поваров в ресторанах, если хотите обслуживание на уровне ресторана Antonio за полцены? Ничего. Зарплаты врачей и медсестер после скачка инфляции вернулись на уровень 2012-2016 гг по покупательной способности. Некоторым врачам не заплатили надбавки за работу в пандемию. Вы сами, это показывает Ваше выступление в Литовском университете медицинских наук, не уважаете тяжелый и очень ответственный труд врачей. В Литве врачей за ошибки судят как Путинистане.

С точки зрения пиара, вы упустили случай промолчать – публично сравнили врачей с грузчиками и торговцами. Представители всех властей делали врачей крайними из-за всех проблем в сфере медицины. Дулькис делает то же самое. Нельзя одновременно унижать высококлассных профессионалов и надеяться от них на высококачественные услуги. Это как плевать в колодец, из которого будешь пить".