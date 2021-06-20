Обосновавшийся в Паланге бездомный нашел способ, как заработать 2000 евро

На вопрос, какая у него профессия, мужчина с радостью ответил, что он бездомный.

В палатке юноши алкоголя не видно. Андрюс говорит, что приехал на курорт не пить, а поработать. Шутит, что убирает пляжи. Говорит, что банки пакетами выносит. Он сказал, что кроме банок ничего не находит, а люди, работающие с металлоискателями, не соревнуются, а дружат.

По словам Андрюса, когда банки пакетами приносишь, заработок впечатляющий.

"О Господи, говорю, я бы не работал без двух штук", - сказал он.

Когда некоторые отдыхающие слышат это, челюсть отвисает. Не все верят, что можно столько заработать.

Мужчина объясняет, что работать на пляже непросто, потому что здесь большая конкуренция. Он показал, какие контейнеры ему принадлежат.

"Если бы кто-то пришел посторонний, я бы с ним расправился без всякой жалости", - сказал Андрюс, показывая кулак и говоря, что иногда приходят его избивать палками.

"Я не сдаюсь, все ради банок", - продолжил он.

Палатка Андрюса на пляже привлекает внимание спасателей. Правила пляжа Паланги запрещают ночевку на пляжах и дюнах.

"Мы предупреждаем, дружелюбно подходим к людям, общаемся, рассказываем, объясняем, и проблем нет", - прокомментировал глава спасателей Йонас Пирожникас.

Если есть злоумышленники, которые не видят, не хотят нас слушать, мы обращаемся к сотрудникам полиции, и они их уводят", - добавил он.

По словам спасателей, Андрюс - не единственный, кто так живет. Каждый год на пляжах ночуют несколько человек. Здесь ютятся не только бомжи, но и молодежь.

"Были и те, кого мы нашли закопанными в песке, возможно, кто-то пошутил после хорошей вечеринки. Того, кто много выпил, иногда не находят, поэтому он ложится и спит в дюнах. Бывает, что без штанов, без обуви. Потом, проснувшись, человек не понимает, как он сюда попал", - рассказал спасатель.

Андрюс не скрывает, что после выселения с одного участка пляжа, он поселяется на другом. У моря он хотел бы провести все лето. Андрюс заверил, что на пляже зарабатывал впервые, но точно не в последний раз.