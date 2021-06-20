Обосновавшийся в Паланге бездомный нашел способ, как заработать 2 000 евро

На вопрос, какая у него профессия, мужчина с радостью ответил, что он бездомный.

В палатке юноши алкоголя не видно. Андрюс говорит, что приехал на курорт не пить, а поработать. Шутить, что убирает пляжи. Говорит, что панки пакетами выносит. Он сказал, что кроме банок ничего не находит, а люди, работающие с металлоискателями, не соревнуются, а дружат.

По словам Андрюса, что, когда банки пакетами приносишь, заработок впечатляющий.

"О Господи, говорю, я бы не работал без двух штук".

Когда некоторые отдыхающие слышат это, челюсть отвисает. Не все верили, что можно столько заработать.

Мужчина объясняет, что работать на пляже непросто, потому что здесь большая конкуренция. Он показал, какие контейнеры ему принадлежат.

"Если бы кто-то пришел откуда-то еще, я безжалостен", - сказал Андрюс, показывая кулак и говоря, что иногда приходят его избивать палками.

"Я не сдаюсь, все ради банок".

Палатка Андрюса на пляже привлекает внимание спасателей. Правила пляжа Паланги запрещают ночевку на пляжах и дюнах.

"Мы предупреждаем, дружелюбно подходим к людям, общаемся, рассказываем, объясняем, и проблем нет", - прокомментировал глава спасателей Йонас Пирожникас.

Если есть злоумышленники, которые не видят, не хотят нас слушать, мы обращаемся к сотрудникам полиции, и они их насильно уводят", - добавил он.

По словам спасателей, Андрюс не единственный, кто так живет. Каждый год на пляжах ночуют несколько человек. Здесь ютятся не только бомжи, но и молодежь.

"Были и те, кого мы нашли закопанными в песке, но кто-то, вероятно, пошутил после хорошей вечеринки. Того, кто хорошо выпил, иногда не находят, поэтому он ложится и спит в дюнах. Бывает, что без штанов, без обуви. Потом, проснувшись, человек не понимает, как он сюда попал".

Андрюс не скрывает, что после выселения с одного участка пляжа, он обоснуется на другом. У моря хотел бы провести все лето. Андрюс заверил, что на пляже зарабатывал впервые, но точно не в последний раз.