Обо всех парках световых скульптур в одном месте: что можно увидеть бесплатно и где придется выложить круглую сумму

Адрес - Ботанический сад ВУ, ул. Кайрену, 43, Вильнюс.

Время работы: с 14 ноября до 3 декабря – с 16.30, с 5 декабря до 31 декабря – с 16.00, с 1 января по 14 января – с 16.30, с 16 января по 4 февраля - с 17.00, с 6 по 18 февраля – с 17.30, с 20 по 25 февраля – с 18.00 ч. Последних посетителей впускают в 21 ч., парк работает до 22 ч.

Цены билетов: вторник–четверг – 12–14 евро; семейный билет (4 человека) – 44 евро; пятница–воскресенье и праздники – 14–16 евро, семейный билет (4 человека) – 53 евро.