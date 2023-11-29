Обо всех парках световых скульптур в одном месте: что можно увидеть бесплатно и где придется выложить круглую сумму

Огненные инсталляции в Лепкальнисском водохранилище
Откроется в декабре. Инсталляции созданы литовскими и зарубежными дизайнерами.
Адрес - ул. Лепкальнё, 20, Вильнюс.
Время работы с 8 до 22декабря со вторника по пятницу в 16.00–21.00 ч., в субботу-воскресенье в 10.00–19.00 ч.
Цены: детям до 2 лет бесплатно; ученикам, студентам, пенсионерам и инвалидам 2,5 евро; взрослым – 3 евро.
Красочные джунгли в парке Вингис
С 1 декабря в парке Вингис открывается "Книга джунглей". Около 200 скульптур.
Адрес - Вильнюс, парк Вингис
Время работы: с 1 декабря по 7 января и до 23 января по пятницам-воскресеньям, а с Рождества каждый день в 16:00–21:00 ч. (последних посетителей впускают в 20.00).
Цены: для взрослых – 16 евро; для детей, студентов, пенсионеров – 14 евро; семейный (2+2 или 1+3): 53 евро; детям до 2 лет бесплатно.
Тропами гномов
Эта тропа откроется с середины декабря в Радайляй на территории 2 га. Развлечение бесплатное.
Адрес - ул. Пушино, 9, Радайляй (Клайпедский район).
Парк откроется в 18 ч. 8 декабря. Планируется, что он будет работать до 28 января.
Висячие сады Семирамиды
Адрес - ул. Апжвалгос, 2, деревня Летукай, Клайпедский район, рядом с Палангой.
Время работы: с 15 декабря до 18 февраля, в 16.30–21.30 ч.
Цена билетов: для взрослых – 12 евро; детей 10 евро (детям до 3 лет – бесплатно).
Рождественская космическая станция и подводный мир океанов
Адрес - Пакруойское поместье, ул. Парко, 1, Пакруоис (Пакруойский район).
Время работы: с 25 ноября по пятницам-воскресеньям в 16.30–20.00 ч., субботам – 16.30–21.00 ч.
С Рождества до Нового года - каждый день.
Цены билетов: взрослым – по интернету 16 евро (на месте – 18 евро); детям, студентам, пенсионерам, инвалидам – 12 евро (на месте 14 евро); детям до 5 лет – бесплатно; семейный билет (3 человека) – 41 евро (на месте 47 евро); семейный билет (4 человека) – 52 евро (на месте 60 евро). За дополнительного ребенка до 17 лет (включительно) если покупать семейный билет – 11 евро (на месте – 13 евро).
Лунными тропами
Фестиваль света в литовском музее народного быта в Румшишкес.
Адрес - Литовский музей народного быта, ул. Л.Лекавичаус, 2, Румшишкес.
Время работы четверг–воскресенье с 17 до 22 ч. (последних посетителей впускают в 21 ч.). Работает до 4 февраля.
Цены билетов: детям до 5 лет бесплатно; детям 6-16 лет – 12,50 евро; остальным – 16,50 евро; семейный билет (3 человека) – 39,50 евро; семейный билет (4 человека) – 49,50 евро.
Алиса в стране чудес
Парк скульптур в Ботаническом саду.
Адрес - Ботанический сад ВУ, ул. Кайрену, 43, Вильнюс.
Время работы: с 14 ноября до 3 декабря – с 16.30, с 5 декабря до 31 декабря – с 16.00, с 1 января по 14 января – с 16.30, с 16 января по 4 февраля - с 17.00, с 6 по 18 февраля – с 17.30, с 20 по 25 февраля – с 18.00 ч. Последних посетителей впускают в 21 ч., парк работает до 22 ч.
Цены билетов: вторник–четверг – 12–14 евро; семейный билет (4 человека) – 44 евро; пятница–воскресенье и праздники – 14–16 евро, семейный билет (4 человека) – 53 евро.
Замковые войны
В Вильнюсском Нагорном парке.
Адрес – Вильнюсский Нагорный парк, ул. T.Косцюшкос, 1B.
Время работы:
с 11.14 до 12.03 – с 16.30
с 12.05 до 12.31 – с 16.00
с 01.01 до 01.14 – с 16.30
с 01.16 до 02.04 – с 17.00
с 02.06 до 02.18 – с 17.30
Последних посетителей впускают в 21 ч., парк работает до 22 ч.
Цены билетов:
вторник–четверг – 14-16 евро; семейный билет (4 человека) – 53 евро; пятница–воскресенье и праздники – 16–18 евро, семейный билет (4 человека) – 62 евро.
Парк Kakė Makė
Этот парк размещен в парке Ажуолинас в Каунасе. В нем больше 250 скульптур.
Адрес – парк Ажуолинас, Каунас.
Время работы: четверг-воскресенье с 17:00 до 22:00 ч. Последних посетителей впускают в 21:00 ч.
Цены билетов: детям 2-16 лет – 11 евро; остальным – 14 евро; семейный билет (3 человека) – 38 евро; семейный билет (4 человека) – 47 евро.
Вильнюсский фестиваль света
25–28 января в Вильнюсе пройдет бесплатный фестиваль света.
Фотографии с предыдущих мероприятий: