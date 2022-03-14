aA
Вильнюсский муниципалитет сообщает, что уже обновлены электронные рецепты на йодид калия для тех горожан, которые не забрали препарат, когда его раздавали.
Kalio jodido tabletės.
Kalio jodido tabletės.
© Vilniaus savivaldybė

Список аптек можно найти на сайте jodas.vilnius.lt.

Электронные рецепты при сотрудничестве с Центром реестра обновила Центральная поликлиника. receptus.

Йодид калия могут получить те вильнюсцы, которые декларировали место жительства в столице до 2021 года, но в прошлом году не забрали препарат, когда его выдавали.

Новые жители Вильнюса, которые прописались здесь после 2021 года и младенцы/дети, родившиеся после 2021 года, получат их после того, как Минздрав закажет новую партию препарата. Об этом муниципалитет сообщит жителям отдельно.

Напомним, что препарат выдали жителям перед запуском БелАЭС. Таблетки нельзя пить самостоятельно - только после соответствующего распоряжения Минздрава.

Список аптек:

Vaistinės, kuriose galima atsiimti kalio jodido tabletes.
Vaistinės, kuriose galima atsiimti kalio jodido tabletes.
© Vilniaus savivaldybė

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
M360 Premium Liutauras Elkimavičius

Kodėl mes nesuprantam savo vaikų arba kaip parduoti spurgas?

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos šalis, kuri neuždarė dangaus Rusijai: nori sėdėti ant dviejų kėdžių, bet planas griūva jau dabar

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Oželytė apie tai, kodėl karas mums padėjo, ir visuomenininkė, per dieną į gatves sukvietusi lietuvius

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Karo psichologas Jurgaitis: iš rusų karių matyti, kad informacinį psichologinį karą teroristinis režimas pralaimi ryškiai

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Gelminė Glemžaitė

Delfi Plius Martyno ašaros

Apie (ne)tobulas gyvenimo moteris: tobulų santykių pabaigoje nebūna ką pasakyti

TOP новостей

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. В переговорах России и Украины — "технический перерыв"

Третью неделю на территории Украины продолжаются...

Члены русской общины Литвы - нужно предложить альтернативу, уделять больше внимания патриотическому воспитанию

В школах Литвы с преподаванием на русском языке...

Спецэфир Delfi: Киев, Харьков и Днепр — остаться в живых и победить

За минувшую ночь российские войска вновь обстреливали...

Правительство Литвы решает вопрос снижения цен на горючее

В Литве значительно выросли цены на горючее, поэтому...

Премьер-министр: Литва с украинцами будет до конца

В понедельник после встречи в формате Люблинского...