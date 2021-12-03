Обновленные правила изоляции в Литве: что меняется

Эти изменения вступают в силу с субботы.
"В соответствии с новыми правилами изоляции, (...) если у человека установлен омикрон-штамм или есть подозрение на него, то изолироваться на 10 дней должны все контактировавшие с ним люди независимо от того, привиты они или переболели COVID-19. Возможности сократить изоляцию в таких случаях не будет", - сообщает министерство.
Сократить изоляцию не смогут и прибывающие из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.
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