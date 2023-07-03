Обновленная схема ограничений движения транспорта во время саммита НАТО

На обновленной схеме указаны места парковки и остановки транспорта, а также обеспечена доступность вблизи зон ограничения движения. Принимая во внимание требования, предъявляемые к безопасности проведения крупного международного мероприятия, некоторые из ранее запланированных ограничений движения были отменены без нарушения этих требований, чтобы минимизировать влияние таких ограничений на привычную жизнь города.
"Как было объявлено ранее, ограничения движения во время саммита НАТО будут распространяться на Старый город, часть центра города и территорию Вильнюсского аэропорта, а также на подступы к Литовскому выставочному и конгресс-центру "Litexpo". Мы постоянно получаем от предпринимателей и жителей, проживающих в запретных зонах, задаваемые с тревогой вопросы о том, что объявленные ограничения сильно ограничат их возможности передвигаться по городу, обеспечивать себя необходимыми ресурсами. Поэтому после встреч с заинтересованными группами мы согласовали возможные варианты с другими органами власти и теперь можем поделиться обновленными схемами ограничения движения. Мы надеемся, что это внесет больше ясности", – говорит Адомас Бужинскас, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления.
Объемы ограничений будут меньше
Как указывает Вильнюсское городское самоуправление, больше всего изменений произошло в Старом городе и центре города. Предусмотрены новые пункты разгрузки и погрузки грузов, места посадки и высадки пассажиров, а также места для стоянки автомобилей, где жители Вильнюса, проживающие в зоне ограниченного доступа, смогут парковать свои автомобили. Движение пешеходов на подступах к администрации президента будет ограничено 11 июля с 15.00 до 24.00, а в другое время и в других местах Старого города и центра города пешеходы смогут передвигаться без ограничений.
В окрестностях аэропорта ограничения движения будут краткосрочными и будут действовать на улицах А. Густайче, Орейвю и Викингу. Пассажиры с авиабилетами смогут попасть как в терминалы аэропорта, так и на парковки без необходимости получения отдельных разрешений. Пассажирам, прибывающим в аэропорт на автомобиле, рекомендуется воспользоваться маршрутом по улицам Даряюс и Гирено и Ф. Вайткаус.
В целях обеспечения транспортного сообщения жителей Лаздинай и Каролинишкес проспект Лайсвес от улицы Архитекту будет открыт для всех транспортных средств в северном направлении, в сторону Дома печати. Въезд в жилые районы в южном направлении будет возможен только с Западной объездной дороги и прилегающих улиц. После внесения изменений в запланированные ограничения движения автотранспорт сможет передвигаться по улице Осло и участку улицы Мишкиню между улицами Осло и Пароду без каких-либо серьезных ограничений – движение может быть остановлено на короткое время, а для въезда транспортных средств на территорию предприятий, расположенных на этих улицах, разрешения не потребуются.
10-13 июля общественный транспорт в столице будет бесплатным
Чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничениями движения, Вильнюсское городское самоуправление предлагает жителям выбирать между пешими прогулками и общественным транспортом. Чтобы сделать поездки более комфортными, с 10 по 13 июля жители и гости Вильнюса смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.
Планируемые ограничения движения также затронут обычные маршруты общественного транспорта, которые в настоящее время корректируются.
Всю последнюю информацию о саммите НАТО, ограничениях движения и часто задаваемых вопросах можно найти на сайте www.vilnius.lt/nato.