Обновленная схема ограничений движения транспорта во время саммита НАТО

"Как было объявлено ранее, ограничения движения во время саммита НАТО будут распространяться на Старый город , часть центра города и территорию Вильнюсского аэропорта, а также на подступы к Литовскому выставочному и конгресс-центру "Litexpo". Мы постоянно получаем от предпринимателей и жителей, проживающих в запретных зонах, задаваемые с тревогой вопросы о том, что объявленные ограничения сильно ограничат их возможности передвигаться по городу, обеспечивать себя необходимыми ресурсами. Поэтому после встреч с заинтересованными группами мы согласовали возможные варианты с другими органами власти и теперь можем поделиться обновленными схемами ограничения движения. Мы надеемся, что это внесет больше ясности", – говорит Адомас Бужинскас, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления.

На обновленной схеме указаны места парковки и остановки транспорта, а также обеспечена доступность вблизи зон ограничения движения. Принимая во внимание требования, предъявляемые к безопасности проведения крупного международного мероприятия, некоторые из ранее запланированных ограничений движения были отменены без нарушения этих требований, чтобы минимизировать влияние таких ограничений на привычную жизнь города.

Объемы ограничений будут меньше

Как указывает Вильнюсское городское самоуправление, больше всего изменений произошло в Старом городе и центре города. Предусмотрены новые пункты разгрузки и погрузки грузов, места посадки и высадки пассажиров, а также места для стоянки автомобилей, где жители Вильнюса, проживающие в зоне ограниченного доступа, смогут парковать свои автомобили. Движение пешеходов на подступах к администрации президента будет ограничено 11 июля с 15.00 до 24.00, а в другое время и в других местах Старого города и центра города пешеходы смогут передвигаться без ограничений.

В окрестностях аэропорта ограничения движения будут краткосрочными и будут действовать на улицах А. Густайче, Орейвю и Викингу. Пассажиры с авиабилетами смогут попасть как в терминалы аэропорта, так и на парковки без необходимости получения отдельных разрешений. Пассажирам, прибывающим в аэропорт на автомобиле, рекомендуется воспользоваться маршрутом по улицам Даряюс и Гирено и Ф. Вайткаус.