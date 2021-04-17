Обновлен список пораженных стран, вернувшимся из трех придется изолироваться

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С 19 апреля жесткие условия изоляции будут применяться к приезжающим в Литву из Аргентины, Чили и Пуэрто-Рико, а в отношении приезжих из Бельгии, Палестины и Сейшельских островов будут действовать обычные условия изоляции.
Исключения из правил изоляции можно найти ЗДЕСЬ.
Список пораженных стран объявляют каждую пятницу, вступает он в силу с понедельника и действует неделю.
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