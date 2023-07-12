12 июля 2023 г. 12:07

Обновлен долгосрочный прогноз: в конце июля и начале августа ждут хорошие новости

 
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Palangoje – poilsiautojų rekordas
Palangoje – poilsiautojų rekordas
ФОТО: Mindaugas Milinis
Синоптик Гинтаутас Станкунавичюс поделился новейшим обзором погоды на ближайшие дни и конец июля.

Он рассказал, что на этой неделе держится характерная для нашего региона погода: облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, слабый ветер, не очень теплые ночи (+9 – +14°C), у моря – +13 – +18°C и относительно теплые дни (+19 – +24°C,) у моря чуть меньше. В конце недели возможны жаркие дни.

Осадков до сих пор было недостаточно для того, чтобы как следует пропитать землю. Особенно сухо в Центральной и местами северо-восточной, Северной Литве. Это подтверждает и очень низкий уровень воды в реках, отмечает Станкунавичюс.

Схемы долгосрочных прогнозов показывают, что больше осадков в Литве будет в третьей декаде июля, а более теплой погода ожидается в самом конце июля и в начале августа.

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