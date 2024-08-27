Обнаженка на палангских пляжах: нежданных гостей ждут штрафы

Пресс-секретарь администрации Палангской мэрии Тамара Зайцева сказала, что в декабре 2021 года совет муниципалитета узаконил 5 пляжей – в региональном парке Паюриса, Паланге, Кунигишкяй, и два в Швянтои - южный и северный. Все они разделены на функциональные зоны: в Паланге и Швянтои есть по одному женскому, мужскому, нудистскому пляжу и пляжу, на котором можно отдыхать с животными, остальная территория - общие пляжи.
Кроме того, были утверждены правила дресс-кода на пляжах.
„Но и без правил понятно, что сейчас в нашем обществе недопустимо отдыхать на общем пляже без купального костюма или прикрывая только часть интимных мест. Недопустимо также посещение женщинами мужского, а мужчинами - женского пляжа“, – сказала Delfi Зайцева.
По словам собеседницы, пляжи - это часть побережья до дюн. Однако в ветреную погоду нудисты и другие отдыхающие прячутся в дюнах, которые граничат с другими пляжами. Правда, муниципалитет не намерен менять порядки и разрешать отдыхающим находиться без одежды в дюнах.
Теоретически, тем, кто отдыхает в дюнах без одежды, грозит штраф. Правда, по словам Зайцевой, до сих пор не был составлен ни один протокол в связи с подобным нарушением.
Чаще претензии бывают к людям, которые семьями пересекают женские пляжи,
Зайцева заметила, что за нарушение действующего порядка грозит штраф в размере 30-240 евро.
„Однако практика показывает, что подобные нарушения не бывают злостными, обычно люди так делают, чтобы срезать путь, например, вернуться с пляжа у пирса в квартал Ванагупе. Администрация мэрии просит гостей города и местных жителей уважительно относиться друг к другу и напоминает, что вдоль дюн проходят отличные пешеходные тропы и велодорожки, по которым без труда можно дойти до любого места на курорте“.