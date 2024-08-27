Обнаженка на палангских пляжах: нежданных гостей ждут штрафы

„Но и без правил понятно, что сейчас в нашем обществе недопустимо отдыхать на общем пляже без купального костюма или прикрывая только часть интимных мест. Недопустимо также посещение женщинами мужского, а мужчинами - женского пляжа“, – сказала Delfi Зайцева.

Кроме того, были утверждены правила дресс-кода на пляжах.

Пресс-секретарь администрации Палангской мэрии Тамара Зайцева сказала, что в декабре 2021 года совет муниципалитета узаконил 5 пляжей – в региональном парке Паюриса, Паланге, Кунигишкяй, и два в Швянтои - южный и северный. Все они разделены на функциональные зоны: в Паланге и Швянтои есть по одному женскому, мужскому, нудистскому пляжу и пляжу, на котором можно отдыхать с животными, остальная территория - общие пляжи.

По словам собеседницы, пляжи - это часть побережья до дюн. Однако в ветреную погоду нудисты и другие отдыхающие прячутся в дюнах, которые граничат с другими пляжами. Правда, муниципалитет не намерен менять порядки и разрешать отдыхающим находиться без одежды в дюнах.

Теоретически, тем, кто отдыхает в дюнах без одежды, грозит штраф. Правда, по словам Зайцевой, до сих пор не был составлен ни один протокол в связи с подобным нарушением.

Чаще претензии бывают к людям, которые семьями пересекают женские пляжи,

Зайцева заметила, что за нарушение действующего порядка грозит штраф в размере 30-240 евро.