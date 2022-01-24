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Сообщалось, что в субботу после обеда в Шилуте, пропала Айре Лиджюте (1990 г.р.), которая вышла из дома на ул. Книгняшю, чтобы погулять с собакой и назад не вернулась. В понедельник поступило сообщение о том, что из воды достали тело собаки, принадлежащей женщине. После обеда была найдена и сама женщина. Ее на улице заметил прохожий. Женщину увезли в больницу.
Обнаружена пропавшая в Шилуте при таинственных обстоятельствах молодая женщина
© DELFI / Ainis Gurevičius

Местный житель заметил замерзшую женщину недалеко от кладбища.

"женщину на улице Шилуте заметил местный житель. Ее доставили в больницу", – сообщает полиция.

В поисках пропавшей участвовали жители Шилуте, они прочесывали окрестности, проверяли лесочки и заброшенные здания.

Представитель Таурагской полиции Лина Банене сказала Delfi, что полиция с помощью водолазов обыскивала реку Шиша.

С помощью дрона осмотрели удаленные места и леса, находящиеся рядом с домом пропавшей.

В поисках участвовал кинолог с собакой.

Поиски пропавшей продолжались и в понедельник.

"Водолазы сейчас работают на месте, ведется поиск в реке Шиша. Глубина в том месте около 3 м. Там было найдено тело собаки, собака утонула. Продолжается поиск женщины", – сказала в понедельник утром представитель пожарных-спасателей Эдита Зданявичене.

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