Обнаружена пропавшая в Шилуте при таинственных обстоятельствах молодая женщина

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Сообщалось, что в субботу после обеда в Шилуте, пропала Айре Лиджюте (1990 г.р.), которая вышла из дома на ул. Книгняшю, чтобы погулять с собакой и назад не вернулась. В понедельник поступило сообщение о том, что из воды достали тело собаки, принадлежащей женщине. После обеда была найдена и сама женщина. Ее на улице заметил прохожий. Женщину увезли в больницу.