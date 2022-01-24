Обнаружена пропавшая в Шилуте при таинственных обстоятельствах молодая женщина

Местный житель заметил замерзшую женщину недалеко от кладбища.
"женщину на улице Шилуте заметил местный житель. Ее доставили в больницу", – сообщает полиция.
В поисках пропавшей участвовали жители Шилуте, они прочесывали окрестности, проверяли лесочки и заброшенные здания.
Представитель Таурагской полиции Лина Банене сказала Delfi, что полиция с помощью водолазов обыскивала реку Шиша.
С помощью дрона осмотрели удаленные места и леса, находящиеся рядом с домом пропавшей.
В поисках участвовал кинолог с собакой.
Поиски пропавшей продолжались и в понедельник.
"Водолазы сейчас работают на месте, ведется поиск в реке Шиша. Глубина в том месте около 3 м. Там было найдено тело собаки, собака утонула. Продолжается поиск женщины", – сказала в понедельник утром представитель пожарных-спасателей Эдита Зданявичене.
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