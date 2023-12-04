Обнародован рейтинг муниципалитетов в области природоохраны за 2023 год - на первом месте Утенский

Данная инициатива министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа призвана оценить и измерить лидерство муниципалитетов в области природоохраны. Рейтинг составлен для усиления конкурентоспособности муниципалитетов и содействия реализации положений Правительственной программы и целей "Зеленого курса".
"Рейтинг состоит из 48 критериев оценки. Очевидно, что это свидетельствует о том, что защита окружающей среды связана со всеми сферами нашей жизни. Мы должны оставлять меньше отходов, не загрязнять воздух, воду, леса, греться и производить электроэнергию из возобновляемых ресурсов. Измерения муниципалитетов в этой области всегда будут говорить им, что нельзя останавливаться, отклониться от этого пути", – подчеркнул министр окружающей среды в презентации Природоохранного индекса.
Лидер данного рейтинга, Утенский районный муниципалитет с 10-го места в прошлогоднем рейтинге поднялся на первое место. В этом муниципалитете на одного жителя приходится небольшое количество смешанных бытовых отходов, кроме того, отходы подготавливаются к повторному использованию, большая часть тепловой энергии производится из возобновляемых источников энергии.
Утена также отличилась крупными инвестициями в проекты повышения энергоэффективности и продвижения возобновляемых источников энергии. В этом муниципалитете также тщательно проводится мониторинг качества окружающей среды и шума, высокий уровень чипирования домашних животных. Утенский муниципалитет также выделялся обилием зеленых общественных инициатив и мер по повышению инклюзивности общества.
Вильнюсский муниципалитет, занявший второе место, стал лидером в вопросах управления и политики изменения климата, качества окружающей среды, предотвращения и комфорта. Он получил высокие оценки в таких группах как строительство и территориальное планирование, сообщение, биоразнообразие и ландшафт. Вильнюсский городской муниципалитет также продемонстрировал лидерство, перечислив множество реализуемых различных экологических, общественных и информационных инициатив и мер.
Это один из нескольких муниципалитетов Литвы, утвердивших правила кошения городских газонов в соответствии с циклами цветения, в целях сохранения биоразнообразия и охлаждения города в жаркие летние дни.
На третьем месте рейтинга – Клайпедское городское самоуправление, которое продемонстрировало наибольшее лидерство в таких сферах как обращение с отходами, сообщение, политика в области изменения климата и качества воды. Этот муниципалитет является единственным муниципалитетом в Литве, разработавшим план адаптации к изменению климата.
В городе Клайпеде много велосипедных дорожек, и большая часть средств выделяется на увеличение, обновление озеленения и уход за зелеными насаждениями. Муниципалитет тщательно заботится о качестве воды, лишь небольшое количество неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод попадает в поверхностные воды, а большая часть населения подключена к централизованной канализационной системе.
За тройкой лидеров в первой десятке природоохранного рейтинга муниципалитетов выстроились Друскининкайский, Паневежский, Алитусский и Каунасский муниципалитеты, Йонавский районный, Шяуляйский городской и Кедайняйский районный муниципалитеты.
В последнюю десятку рейтинга вошли муниципалитеты Шакяйского, Алитусского, Игналинского, Пасвальского районов, Пагегяйского, Юрбаркасского, Ретавского, Паневежского районов, Скуодасского и Шальчининкайского районов.