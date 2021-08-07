Облака и дожди из Литвы пока никуда не уходят

Однако осадков будет меньше, идти дождь будет с перерывами. Днем будет не только сыро, но и прохладно, температура составит всего 17-19 градусов, на востоке страны всего 16 градусов тепла. Около 20 градусов будет лишь в некоторых районах на западе.

В ночь на воскресенье облака рассеются. Только на северо-востоке тучи задержатся, в первой половине ночи еще возможны дожди. Ночью будет 9–12 градусов, на северо-востоке и у моря - 14 градусов тепла.

В воскресенье днем юго-восточный ветер принесет тепло. Однако телу и солнцу дольше смогут порадоваться только жители восточной части Литвы. В полдень на западе появятся дождевые облака, а к концу дня дожди придут и на восток.

Ожидаются кратковременные, на западе местами сильные дожди с грозами. На востоке Литвы будет 25-27, а в Жемайтии 19-23 градуса тепла.

В понедельник снова похолодает, во многих районах прогнозируют дожди, местами сильные.