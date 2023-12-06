Обещания не выполнены: "Дом Москвы" в этом году не снесут

Представитель инспекции Раса Кекштене сказала, что график сноса меняется из-за затянувшейся процедуры закупок услуги.

По ее словам, в ближайшее время планируют объявить конкурс на покупку услуг по сносу здания, сроки будут зависеть от процедуры.

Напомним, что в декабре 2022 года Вильнюсский участковый суд разрешил инспекции снести "Дом Москвы" и назначил владельцу здания штраф в размере 300 евро за каждый день за то, что он не снес здание.

Вильнюсский участковый суд в декабре 2016 г. признал выданное в 2008 г. муниципалитетом разрешение на строительство недействительным и обязал строителя, т.е. публичное учреждение "Московский центр культуры и бизнеса Дом Москвы" получить новое разрешение и в соответствии с ним перестроить здание.

Поскольку здание не перестроили, учреждение обязали снести здание. Учреждение здание не снесло, поэтому суд разрешил снести его Строительной инспекции. В феврале 2020 года суд продлил выполнение решения на два года, все сроки вышли в конце октября.