Обед ужа: удастся ли справиться с такой добычей

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что рыба составляет немалую часть рациона ужей.

„Ужей привлекает сильный запах рыбы“, – сказал ученый.

На вопрос, трудно ли ужу проглотить такую добычу, Пашкявичюс ответил, что нет, поскольку челюсти всех змей очень слабо соединены с другими костями черепа.

Это значит, что они могут широко раскрывать их и заглатывать крупную добычу.

„Поскольку ужи не жуют свою добычу, с помощью мышц добычу проталкивают в желудок. Визуально можно различить голодную змею от той, которая недавно проглотила добычу – тело за шеей в сторону хвоста последней будет раздуто“, – сказал Пашкявичюс.

По его словам, после такого „обеда“ уж может не есть неделю.