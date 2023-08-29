Обанкротившийся производитель мебели S-Form уволил всех работников

По данным Реестра юридических лиц, о банкротстве S-Form было объявлено 1 июля, а с начала августа компанией руководит конкурсный управляющий Арунас Гедейкис, который чуть ранее пояснил агентству ELTA, что процедура банкротства в отношении компании была начата во внесудебном порядке.
"1 августа запущена процедура банкротства. Назначенные судом администраторы провели анализ и пришли к выводу, что компания должна обанкротиться, но ее ликвидация не обязательна. (...) В Литве нет реализации товарного рынка, поэтому мы решили выбрать банкротство. От него позднее можно перейти к реструктуризации и вообще прекратить процесс, если ситуация изменится к лучшему", – сказал ELTA А. Гедейкис несколько недель назад.
По его словам, одной из основных причин банкротства стало резкое сокращение торгового рынка в ФРГ.
"Нашим основным клиентом была немецкая торгово-производственная сеть, в отношении которой в Германии начато дело о банкротстве. (…) По этой причине наши продажи клиенту сократились более чем в шесть раз. Предприятие было вынуждено пойти на вынужденный простой, понесло убытки и появилась неопределенность относительно заказов", – прокомментировал А. Гедейкис.
Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило в Службу занятости 1 августа.
Единственным акционером компании, учрежденной в 2004 году, является MA Holding, принадлежащая в равных долях Альгимантасу Саткунасу и Марюсу Вайшнису.
Доход S-Form в 2022 г. составил 9,6 млн евро, чистая прибыль – 187 тыс. евро. По данным "Содры" на 10 августа в компании работало 159 работников, июньская средняя зарплата которых составила 1080,50 евро (около 759 евро "на руки").