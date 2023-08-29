29 августа 2023 г. 16:40

Обанкротившийся производитель мебели S-Form уволил всех работников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pramonė, baldų gamyba (asociatyvi nuotr.)
Pramonė, baldų gamyba (asociatyvi nuotr.)
ФОТО: Shutterstock
Обанкротившееся алитусское предприятие по производству мебели S-Form в понедельник уволило всех своих сотрудников – 160 человек, сообщает портал Alytausnaujienos.lt.

По данным Реестра юридических лиц, о банкротстве S-Form было объявлено 1 июля, а с начала августа компанией руководит конкурсный управляющий Арунас Гедейкис, который чуть ранее пояснил агентству ELTA, что процедура банкротства в отношении компании была начата во внесудебном порядке.

"1 августа запущена процедура банкротства. Назначенные судом администраторы провели анализ и пришли к выводу, что компания должна обанкротиться, но ее ликвидация не обязательна. (...) В Литве нет реализации товарного рынка, поэтому мы решили выбрать банкротство. От него позднее можно перейти к реструктуризации и вообще прекратить процесс, если ситуация изменится к лучшему", – сказал ELTA А. Гедейкис несколько недель назад.

По его словам, одной из основных причин банкротства стало резкое сокращение торгового рынка в ФРГ.

"Нашим основным клиентом была немецкая торгово-производственная сеть, в отношении которой в Германии начато дело о банкротстве. (…) По этой причине наши продажи клиенту сократились более чем в шесть раз. Предприятие было вынуждено пойти на вынужденный простой, понесло убытки и появилась неопределенность относительно заказов", – прокомментировал А. Гедейкис.

Уведомление о планируемом массовом увольнении работников поступило в Службу занятости 1 августа.

Единственным акционером компании, учрежденной в 2004 году, является MA Holding, принадлежащая в равных долях Альгимантасу Саткунасу и Марюсу Вайшнису.

Доход S-Form в 2022 г. составил 9,6 млн евро, чистая прибыль – 187 тыс. евро. По данным "Содры" на 10 августа в компании работало 159 работников, июньская средняя зарплата которых составила 1080,50 евро (около 759 евро "на руки").

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