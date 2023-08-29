Обанкротившийся производитель мебели S-Form уволил всех работников

По данным Реестра юридических лиц, о банкротстве S-Form было объявлено 1 июля, а с начала августа компанией руководит конкурсный управляющий Арунас Гедейкис, который чуть ранее пояснил агентству ELTA, что процедура банкротства в отношении компании была начата во внесудебном порядке.

"1 августа запущена процедура банкротства. Назначенные судом администраторы провели анализ и пришли к выводу, что компания должна обанкротиться, но ее ликвидация не обязательна. (...) В Литве нет реализации товарного рынка, поэтому мы решили выбрать банкротство. От него позднее можно перейти к реструктуризации и вообще прекратить процесс, если ситуация изменится к лучшему", – сказал ELTA А. Гедейкис несколько недель назад.

По его словам, одной из основных причин банкротства стало резкое сокращение торгового рынка в ФРГ.