Об осени пока будет напоминать лишь похолодание по ночам

В первой половине дня на севере возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

В ночь на четверг без осадков. Температура опустится до 6-11 градусов, а у моря будет около 13 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов, осадков не ожидается.

В пятницу в Литве без осадков. Ночью будет 7-12 градусов тепла, у моря до 14 градусов, днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.