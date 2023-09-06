Об осени пока будет напоминать лишь похолодание по ночам

В первой половине дня на севере возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
В ночь на четверг без осадков. Температура опустится до 6-11 градусов, а у моря будет около 13 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов, осадков не ожидается.
В пятницу в Литве без осадков. Ночью будет 7-12 градусов тепла, у моря до 14 градусов, днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
В субботу и в воскресенье вероятность осадков невелика. И в субботу и в воскресенье ночью будет 9-15 градусов, у моря – до 17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26 градусов.
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