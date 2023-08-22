О жаре можно забыть, особенно неприятная погода ждет отдыхающих на взморье

Во вторник ожидается переменная облачность, время от времени будет выглядывать солнце. Местами возможны кратковременные, небольшие дожди – наибольшая вероятность осадков на северо-востоке Литвы и у моря.
Днем воздух прогреется до 20–25 градусов. Теплее будет в Друскининкайском, Варенском, Алитусском и Мариямпольском районах, а прохладнее – у моря.
В ночь на среду ожидается переменная облачность. Будет 11–16, у моря до 18 градусов тепла. Днем температура будет как во вторник – воздух прогреется до 20–25 градусов.
В четверг ночью местами возможен небольшой дождь, кое-где возможен туман. Теплее всего ночью будет у моря - 18, в других районах - 11–16 градусов тепла. Днем в стране местами пройдут небольшие ливни, возможны грозы. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла. Усилится ветер.