О жаре можно забыть, особенно неприятная погода ждет отдыхающих на взморье

Во вторник ожидается переменная облачность, время от времени будет выглядывать солнце. Местами возможны кратковременные, небольшие дожди – наибольшая вероятность осадков на северо-востоке Литвы и у моря.

Днем воздух прогреется до 20–25 градусов. Теплее будет в Друскининкайском, Варенском, Алитусском и Мариямпольском районах, а прохладнее – у моря.

В ночь на среду ожидается переменная облачность. Будет 11–16, у моря до 18 градусов тепла. Днем температура будет как во вторник – воздух прогреется до 20–25 градусов.