Длина этого моста 87 м, а ширина 4,5 м.
Озеро Асвея - самое длинное озеро в Литве, поэтому у жителей были проблемы, связанные с сообщением. Приходилось объезжать озеро, а на подводах это было непросто.
3 июля 1934 года состоялась торжественная церемония открытия моста, а о строительстве этого сооружения заботился сам президент Антанас Сметона.
В 2020 г. этот мост был реставрирован.
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