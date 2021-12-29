Зарубежные журналисты и блогеры из Великобритании и Польши, посетившие столицу Литвы в праздники, рассказывали о своих впечатлениях и рекомендовали посетить этот город в праздники.

"Впечатляющая елка, созданная под впечатлением от снежных кристаллов, символизирует белую вильнюсскую зиму и желает светлого Рождества", – писала журналистка итальянского Corriere Аллессандра Магги.

Вильнюсскую елку, как одну из самых красивых елок в мире, упоминал американский телеканал Matador Network, парижеский Galaries Lafayettе, портал Euronews, британский портал Wanderlust и др. О Вильнюсе писала и британская газета The Guardian. Вильнюсская елка сохранила высокую позицию и в европейском рейтинге European Best Destinations.

По данным агентства Go Vilnius, о вильнюсской елке писали более чем в 50 публикациях, которые прочли больше 150 млн. людей в разных странах мира.

Британский журналист Энди Моссак рассказывал о Вильнюсе по радио BBC. Польские блогеры Мартин и Анна Новаки, авторы GdzieWyjechac.pl, подготовили видеосообщение о Вильнюсе.

По словам директора Go Vilnius Инги Романовскене, творческое Рождество в Вильнюсе не только помогает делать Вильнюс заметнее в зарубежных СМИ, но и привлекает туристов.