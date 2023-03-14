О пророссийских деятелях в Литве: есть странные номера номера машин

Многие были возмущены красными гвоздиками, принесенными к подбитому в Украине российскому танку, стоящему на Кафедральной площади.

Читатель Рима больше удивлена тем, что по городу ездят машины с русским текстом на номерах.

"Никак не могу понять таких деятелей. Ездят на немецком BMW, а при этом прославляют Россию. Может, пора им сесть на свои "лады" и ехать к Путину?

Очень жаль, что такие люди пользуются услугой именных номеров, например M0IMIR ("мой мир"). Почему они получают на это право? Неужели тут закон бессилен, и такие номера нельзя отозвать?" – вопрошала Рима.

Пресс-секретарь Regitrа Юстина Казрагите сказала tv3.lt, что когда выдают именные номера, обсуждают, как этот номер будет выглядеть в Литве и за границей в общем потоке.

Кроме того, когда началась война в Украине, Regitra пересмотрела комбинации букв и номера.

"С учетом сложившейся ситуации клиентам с номерами MOSCOW, RUSSIA и MIG29 предложили поменять их. Эти номера были выданы до войны, до введения новых правил", – сказала Казрагите.

Что касается номера M0IMIR, который был на машине, на которой к танку привезли гвоздики, он был выдан в 2020 г. Правда, Regitra не видит причин для его отзыва.

"Это значит "мой мир", само словосочетание не вызывает негативные ассоциации. К сожалению, при выдаче номеров невозможно проверить политические взгляды заказчика и контекст использования номера. Не проверяют и национальность заказчика", – сказала Казрагите.

"Regitrа в свое время приняла решение и не выдают номера с комбинациями, которые явно связаны с Россией, например, KGB, RU, SU, MIG 029, MIG 290", – прибавила она.

Regitra напоминает, что по правилам на номере не может быть ругательств, жаргонных слов, унижений, слов, дискриминирующих какие-то группы, не может быть и названий советских, нацистских организаций, фамилий деятелей этих режимов.